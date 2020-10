Após o presidente americano, Donald Trump, afirmar nesta manhã que não iria participar do debate presencial de forma virtual, sua campanha pode ter chegado a um acordo para que o evento ocorra.

Segundo informou a campanha do presidente em novo comunicado nesta quinta-feira, 8, Trump e a campanha do rival Joe Biden decidiram adiar o próximo debate em uma semana. Assim, Trump, que está com covid-19, poderia participar sem que o evento tenha de ser feito online.

Trump disse pela manhã que não participaria após a comissão que organiza o debate decidir que o evento seria online por cauda da doença do presidente.

“Eu não vou desperdiçar meu tempo em um debate virtual”, disse Trump à Fox News pela manhã. Após a declaração do presidente, antes do acordo com Biden, sua campanha havia dito ainda que ele faria um comício no lugar do debate.

Como foi diagnosticado com coronavírus na sexta-feira, 2, Trump teria de ficar em quarentena por duas semanas, isto é, pelo menos até a semana para a qual estava marcado o debate.

O próximo debate estava marcado para 15 de outubro, na Flórida. Com a mudança proposta pelas campanhas, o próximo debate será agora no dia 22 de outubro. O terceiro e último debate, assim, também será adiado, para 29 de outubro.

“A comissão e a mídia não podem esconder Joe Biden para sempre. Os americanos merecem ouvir diretamente os dois candidatos à presidencia” Bill Stepien, assessor da campanha de Donald Trump, ao anunciar que concordou em adiar o debate

O último debate, dessa forma, será realizado poucos dias antes da data oficial da eleição americana, marcada para 3 de novembro. Embora a eleição só ocorra em um mês, quase 4 milhões de eleitores também já votaram com antecedência ou pelos correios, o que é permitido nos Estados Unidos. A projeção é que o país tenha o maior número de votantes em um século, desde 1908.

Segundo as últimas pesquisas, Biden tem 9 pontos de vantagem nacionalmente e lidera em estados decisivos, embora com margem mais apertada.

Ontem, no debate entre Kamala Harris (vice de Biden) e Mike Pence (vice de Trump), a comissão já exigiu que os dois ficassem sentados e separados por placas de vidro. O objetivo era proteger as equipes trabalhando, os próprios candidatos e a moderadora.