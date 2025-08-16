Trump diz que Ucrânia deveria fechar um acordo após cúpula com Putin acabar sem cessar-fogo

O presidente americano Donald Trump afirmou neste sábado, 16, em entrevista com Sean Hannity, da Fox News, que a Ucrânia deveria chegar a um acordo para encerrar a guerra com a Rússia. O republicano justificou: “a Rússia é uma potência muito grande, e eles não são”. Na noite de ontem, Trump, sediou uma cúpula com o presidente Vladimir Putin, sem chegar a um cessar-fogo.

Trump também disse que concordou com Putin que os negociadores deveriam ir direto para um acordo de paz — e não por meio de um cessar-fogo, como a Ucrânia e seus aliados europeus, até agora com apoio dos EUA, vinham exigindo.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, anunciou que viajaria a Washington na próxima segunda-feira para discutir os próximos passos. Enquanto isso, os aliados europeus de Kiev receberam bem os esforços de Trump, mas prometeram apoiar a Ucrânia e endurecer as sanções à Rússia, pedindo novamente que os EUA ofereçam garantias de segurança ao país.

Trump se encontrou com Putin por quase três horas no Alasca na sexta-feira, na primeira cúpula entre os países desde que Moscou lançou sua invasão em grande escala da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Na entrevista da Fox News, o republicano sinalizou que ele e Putin discutiram transferências de terras e garantias de segurança para a Ucrânia e “concordaram amplamente”.

“Acho que estamos bem perto de um acordo”, disse ele, acrescentando que a Ucrânia precisa concordar. “Talvez eles digam 'não'”, opinou.

Zelenskiy ressaltou a necessidade de garantias de segurança a Kiev, a fim de impedir a Rússia de invadir novamente no futuro. Putin, no entanto, não sinalizou nenhum movimento nas posições de longa data da Rússia sobre a guerra, mas disse que concordava com Trump que a segurança da Ucrânia deve ser “garantida”.

"Gostaria de esperar que o entendimento que alcançamos nos permita chegar mais perto desse objetivo e abrir o caminho para a paz na Ucrânia", disse Putin em uma entrevista coletiva. Para o presidente russo, o fato de se sentar com o presidente dos EUA representou uma vitória.