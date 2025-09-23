Trump diz que Ucrânia deve continuar lutando até recuperar todos os territórios tomados pela Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu que a Ucrânia deve continuar lutando até recuperar todos os territórios ocupados pelo exército russo. O republicano destacou que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky precisará do apoio militar e financeiro da União Europeia e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para alcançar esse objetivo.

As declarações de Trump foram feitas nesta terça-feira, 23, na rede social Truth Social, após reunião com Zelensky, em Nova York, durante a Assembleia Geral da ONU. Na publicação, o presidente americano também criticou a insistência do presidente russo, Vladimir Putin, em manter um conflito "sem rumo".

A fala de Trump representa uma mudança no tom de seu discurso sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. Até então, ele vinha defendendo que a Ucrânia cedesse territórios à Rússia como forma de pôr fim à guerra.

"Depois de conhecer e compreender completamente a situação militar e econômica da Ucrânia/Rússia e, depois de ver os problemas econômicos que isso está causando à Rússia, acredito que a Ucrânia, com o apoio da União Europeia, está em posição de lutar e CONQUISTAR toda a Ucrânia de volta à sua forma original. Com tempo, paciência e o apoio financeiro da Europa e, em particular, da OTAN, as fronteiras originais de onde esta guerra começou são uma opção. Por que não? A Rússia vem lutando sem rumo há três anos e meio, uma guerra que deveria ter levado menos de uma semana para ser vencida por uma potência militar real. Isso não distingue a Rússia. Na verdade, está fazendo com que pareçam 'um tigre de papel'", escreveu Trump.

Trump afirmou que a guerra também é prejudicial aos cidadãos russos, em razão dos impactos econômicos da guerra e escassez de recursos básicos, como gasolina. Ele enfatizou que, neste momento, as forças militares ucranianas estão em posição vantajosa e poderão retomar os territórios do país.

"Quando as pessoas que vivem em Moscou e em todas as Grandes Cidades, Vilas e Distritos por toda a Rússia descobrirem o que realmente está acontecendo com esta Guerra, o fato de que é quase impossível para elas obterem gasolina através das longas filas que estão se formando, e todas as outras coisas que estão acontecendo em sua Economia de Guerra, onde a maior parte do seu dinheiro está sendo gasta na luta contra a Ucrânia, que tem um Grande Espírito e está cada vez melhor, a Ucrânia poderá retomar seu país em sua forma original e, quem sabe, talvez até ir além disso!"

Para o republicano, a fragilidade econômica da Rússia representa uma grande oportunidade para a Zelensky: "Putin e a Rússia estão com GRANDES problemas econômicos, e este é o momento para a Ucrânia agir. De qualquer forma, desejo o melhor a ambos os países. Continuaremos a fornecer armas à OTAN para que a OTAN faça o que quiser com elas".