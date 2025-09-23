Mundo

Trump diz que Ucrânia deve continuar lutando até recuperar todos os territórios tomados pela Rússia

Em declaração feita na rede social Truth Social, presidente americano também criticou a insistência do líder russo, Vladimir Putin, em manter um conflito "sem rumo"

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 16h46.

Última atualização em 23 de setembro de 2025 às 16h48.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu que a Ucrânia deve continuar lutando até recuperar todos os territórios ocupados pelo exército russo. O republicano destacou que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky precisará do apoio militar e financeiro da União Europeia e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para alcançar esse objetivo.

As declarações de Trump foram feitas nesta terça-feira, 23, na rede social Truth Social, após reunião com Zelensky, em Nova York, durante a Assembleia Geral da ONU.  Na publicação, o presidente americano também criticou a insistência do presidente russo, Vladimir Putin, em manter um conflito "sem rumo".

A fala de Trump representa uma mudança no tom de seu discurso sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. Até então, ele vinha defendendo que a Ucrânia cedesse territórios à Rússia como forma de pôr fim à guerra.

"Depois de conhecer e compreender completamente a situação militar e econômica da Ucrânia/Rússia e, depois de ver os problemas econômicos que isso está causando à Rússia, acredito que a Ucrânia, com o apoio da União Europeia, está em posição de lutar e CONQUISTAR toda a Ucrânia de volta à sua forma original. Com tempo, paciência e o apoio financeiro da Europa e, em particular, da OTAN, as fronteiras originais de onde esta guerra começou são uma opção. Por que não? A Rússia vem lutando sem rumo há três anos e meio, uma guerra que deveria ter levado menos de uma semana para ser vencida por uma potência militar real. Isso não distingue a Rússia. Na verdade, está fazendo com que pareçam 'um tigre de papel'", escreveu Trump.

Trump afirmou que a guerra também é prejudicial aos cidadãos russos, em razão dos impactos econômicos da guerra e escassez de recursos básicos, como gasolina. Ele enfatizou que, neste momento, as forças militares ucranianas estão em posição vantajosa e poderão retomar os territórios do país.

"Quando as pessoas que vivem em Moscou e em todas as Grandes Cidades, Vilas e Distritos por toda a Rússia descobrirem o que realmente está acontecendo com esta Guerra, o fato de que é quase impossível para elas obterem gasolina através das longas filas que estão se formando, e todas as outras coisas que estão acontecendo em sua Economia de Guerra, onde a maior parte do seu dinheiro está sendo gasta na luta contra a Ucrânia, que tem um Grande Espírito e está cada vez melhor, a Ucrânia poderá retomar seu país em sua forma original e, quem sabe, talvez até ir além disso!"

Para o republicano, a fragilidade econômica da Rússia representa uma grande oportunidade para a Zelensky:  "Putin e a Rússia estão com GRANDES problemas econômicos, e este é o momento para a Ucrânia agir. De qualquer forma, desejo o melhor a ambos os países. Continuaremos a fornecer armas à OTAN para que a OTAN faça o que quiser com elas".

Acompanhe tudo sobre:UcrâniaRússiaDonald TrumpEstados Unidos (EUA)OtanUnião Europeia

