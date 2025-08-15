Trump diz que tarifas sobre semicondutores virão em breve e podem chegar a 300%

O presidente Donald Trump afirmou que estabelecerá tarifas sobre semicondutores nas próximas duas semanas, em mais um sinal de que se prepara para ampliar de forma significativa seu regime tarifário.

— Vou estabelecer tarifas na próxima semana e na seguinte, sobre o aço e, eu diria, sobre chips e semicondutores — vamos definir em algum momento na próxima semana ou na seguinte — disse Trump a jornalistas nesta sexta-feira, a bordo do Air Force One, a caminho do Alasca para uma cúpula com o presidente russo, Vladimir Putin.

Não ficou claro se Trump se equivocou ao mencionar tarifas sobre o aço. Em junho, ele já havia elevado de 25% para 50% as tarifas sobre importações de aço e alumínio.

O presidente tem prometido repetidamente que tarifas sobre chips e produtos farmacêuticos serão anunciadas em poucas semanas, mas até agora nenhuma decisão formal foi divulgada.

Ambos os setores estão sob investigação do Departamento de Comércio desde abril, etapa necessária para que Trump possa impor tarifas com base em argumentos de segurança nacional. Esse processo pode ser complexo e as investigações podem levar meses ou mais para serem concluídas.

Fabricantes e empresas de inteligência artificial aguardam com expectativa mais clareza sobre os planos para as tarifas sobre semicondutores, já que os chips estão presentes em uma ampla gama de produtos de consumo modernos.

Na semana passada, durante um evento com Tim Cook, CEO da Apple Inc., Trump disse que pretendia aplicar uma tarifa de 100% sobre semicondutores, isentando produtos de empresas que estejam transferindo sua produção para os Estados Unidos.

A Casa Branca não explicou como essa isenção funcionaria, mas Trump deu a entender que a Apple — que anunciou um plano de US$ 600 bilhões para produção doméstica — poderia ser beneficiada.

Nesta sexta-feira, Trump sugeriu que a tarifa sobre semicondutores importados poderia ser ainda maior.

— Vou estabelecer uma taxa que pode ser de 200%, 300%? — afirmou.

O presidente americano indicou que poderia discutir tarifas com Putin e disse acreditar que o líder russo levará empresários para a cúpula.

— Notei que ele está trazendo muitos empresários da Rússia, e isso é bom, gosto disso porque significa que eles querem fazer negócios — disse Trump. — Mas eles não vão fazer negócios até resolvermos a guerra.

Nas últimas semanas, Trump também ameaçou impor tarifas mais altas a compradores de energia russa, incluindo a promessa de aplicar uma taxa de 50% sobre produtos da Índia. Ele ainda sugeriu que poderia aumentar os custos econômicos para Moscou caso a reunião não tenha um bom resultado.