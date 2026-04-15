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Trump diz que relação com Meloni piorou após Itália rejeitar ação contra Irã

Presidente dos EUA critica premiê italiana após recusa em apoiar ofensiva contra o Irã e afirma que países que não ajudaram terão relação diferente

Donald Trump: presidente americano criticou a premiê italiana (Kent Nishimura/AFP)

Donald Trump: presidente americano criticou a premiê italiana (Kent Nishimura/AFP)

EFE
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Agência de Notícias

Publicado em 15 de abril de 2026 às 12h56.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em entrevista à emissora Fox Business transmitida nesta quarta-feira, 15, que a sua relação com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, já não é a mesma desde que o país europeu se recusou a ajudar Washington em sua ofensiva contra o Irã.

Trump respondeu com um categórico "não" à pergunta sobre se tem a mesma relação de antes com Meloni e afirmou que a mandatária "tem sido negativa".

"Todos os que nos rejeitaram e não ajudaram com a situação no Irã já não têm a mesma relação conosco. A Itália recebe muito petróleo do estreito (de Ormuz)", indicou Trump em sua entrevista à jornalista Maria Bartiromo.

Em uma entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera ontem, ao ser questionado sobre a reação de Meloni, que classificou como "inaceitáveis" as suas críticas ao papa Leão XIV, Trump declarou: "É ela que é inaceitável, porque não se importa se o Irã tem uma arma nuclear e mandaria a Itália pelos ares em dois minutos se tivesse a possibilidade".

O mandatário acrescentou: "Pensava que ela era corajosa, mas me equivoquei". Trump disse que Meloni não quer ajudá-los com a Otan nem com a situação no Irã.

O distanciamento da premiê italiana de Trump ocorre a um ano do fim da legislatura e após o fracasso de sua reforma judicial.

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