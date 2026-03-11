Mundo

Trump diz que 'quase não resta nada para atacar' no Irã e prevê fim próximo da guerra

Fala ocorre após ministro da Defesa de Israel defender continuidade da ofensiva

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 11 de março de 2026 às 11h57.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 11, que “praticamente não resta nada para atacar” no Irã e que o conflito no país deverá terminar em breve.

A declaração foi feita em entrevista por telefone ao site Axios.

“Assim que eu quiser que isso pare, vai parar”, disse Trump ao comentar a ofensiva militar conduzida por forças americanas e de Israel contra o território iraniano.

Israel diz que ofensiva continuará

A declaração do presidente americano ocorreu pouco depois de o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmar que os ataques ao Irã continuarão.

Segundo ele, a ofensiva iniciada em 28 de fevereiro seguirá “pelo tempo que for necessário”.

O conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã entrou em nova fase nas últimas semanas, com sucessivos ataques a instalações militares e estratégicas no território iraniano.

