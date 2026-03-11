Trump diz que 'quase não resta nada para atacar' no Irã e prevê fim próximo da guerra

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 11, que “praticamente não resta nada para atacar” no Irã e que o conflito no país deverá terminar em breve.

A declaração foi feita em entrevista por telefone ao site Axios.

“Assim que eu quiser que isso pare, vai parar”, disse Trump ao comentar a ofensiva militar conduzida por forças americanas e de Israel contra o território iraniano.

Israel diz que ofensiva continuará

A declaração do presidente americano ocorreu pouco depois de o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmar que os ataques ao Irã continuarão.

Segundo ele, a ofensiva iniciada em 28 de fevereiro seguirá “pelo tempo que for necessário”.

O conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã entrou em nova fase nas últimas semanas, com sucessivos ataques a instalações militares e estratégicas no território iraniano.