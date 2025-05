Trump diz que Putin não está pronto para encerrar guerra contra a Ucrânia

Após conversar com Putin na última segunda-feira, 19, e ter afirmado acreditar que o líder russo "genuinamente quer paz", Trump declarou a líderes europeus, durante uma ligação no mesmo dia, que o presidente Vladimir não está pronto para encerrar a guerra contra a Ucrânia.

O jornal The Wall Street Journal revelou que conversou com três pessoas "familiarizadas" com a reunião, que confirmaram a alegação.

A Casa Branca se recusou a comentar a informação e direcionou para a publicação de Trump nas redes sociais, realizada na segunda-feira,19, após a reunião com Putin.

Na postagem, o presidente norte-americano escreveu: “O tom e o espírito da conversa foram excelentes. Se não fossem, eu diria agora”.

Apesar de acreditar que o presidente russo não busca um cessar-fogo, Donald Trump recuou na aplicação de novas sanções contra a guerra.

Ainda na segunda-feira, o republicano relatou não estar pronto para aumentar a pressão e afirmou pretender avançar as negociações entre Rússia e Ucrânia no Vaticano, que devem acontecer em meados de junho.

A conversa contou com o líder ucraniano Zelensky, do presidente francês Emmanuel Macron, do chanceler alemão Friedrich Merz, da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni e da presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen.

Segundo as informações do jornal, Trump disse que Putin acredita estar “vencendo a guerra”.

Os europeus pretendiam realizar uma "ofensiva diplomática" com o objetivo de convencer Trump a pressionar Putin pelo fim da guerra, segundo o jornal.

Apesar dos esforços não terem tido resultado, os líderes da Europa conseguiram confirmar a todos que Putin não está disposto a encerrar as ofensivas contra a Ucrânia no momento. Por esse motivo, a Europa pretende manter o apoio aos ucranianos.