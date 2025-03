Trump diz que poderia reduzir tarifas da China para garantir acordo com TikTok

O presidente Donald Trump disse que consideraria a possibilidade de reduzir as tarifas impostas à China para garantir o apoio de Pequim à venda das operações americanas da plataforma de vídeo social TikTok, da ByteDance, para uma empresa americana.

“Cada ponto nas tarifas vale mais do que o TikTok”, disse Trump a repórteres na quarta-feira, 26, no Salão Oval. Ele sugeriu que “para fazer a China” concordar com a venda, “talvez eu lhes oferecesse uma redução nas tarifas.”

Trump previu que seria capaz de garantir pelo menos o esboço de um acordo para o TikTok até a próxima semana, mas disse que, se o acordo não fosse concluído, ele estenderia o prazo.

“Vamos ter uma forma de acordo, mas se não for concluído, não será um grande problema. Nós apenas vamos estender”, disse Trump. “Eu tenho o direito de ter o acordo e de estendê-lo se eu quiser.”

A declaração de Trump foi feita durante um evento para anunciar uma nova tarifa de 25% sobre as importações de automóveis, antes de um anúncio planejado para a próxima semana sobre seu amplo programa de tarifas recíprocas. O presidente já havia imposto tarifas de 20% sobre produtos importados da China.

Sob uma lei assinada no ano passado pelo presidente Joe Biden, a ByteDance foi obrigada a vender as operações do TikTok nos EUA até 19 de janeiro. O TikTok pausou brevemente seu serviço no início deste ano, mas um encerramento completo foi evitado por pouco quando Trump assinou uma ordem executiva adiando a aplicação dessa lei por 90 dias — até 5 de abril — e comprando mais tempo para garantir um acordo.

No início deste mês, o presidente americano disse que estava negociando com quatro potenciais compradores diferentes para o TikTok, mas não os identificou publicamente.

Os compradores conhecidos publicamente incluem um grupo liderado pelo bilionário Frank McCourt e o cofundador do Reddit, Alexis Ohanian, outro com o empreendedor tecnológico Jesse Tinsley e a estrela do YouTube MrBeast, e uma oferta de fusão pela Perplexity AI, com sede em São Francisco.

A Oracle também está avaliando uma proposta de venda das operações do aplicativo nos EUA, que envolveria fornecer garantias de segurança e obter uma pequena participação em uma nova entidade americana, enquanto potencialmente deixaria o influente algoritmo do App nas mãos chinesas, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

Qualquer acordo exigiria aprovação não apenas de Trump, mas também da empresa-mãe do TikTok e do governo chinês. Deixar a ByteDance manter o algoritmo facilitaria convencer a empresa e as autoridades chinesas, mas correria o risco de não cumprir a lei de desinvestimento.

Trump, que já tentou banir o TikTok, se tornou um defensor do popular aplicativo de compartilhamento de vídeos, ao qual ele atribui a ajuda à sua campanha presidencial de 2024 para reforçar o alcance dos eleitores mais jovens.