Trump diz que poderá focar em Cuba quando guerra contra o Irã for concluída: 'Uma nação em colapso'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira, 13, que o governo norte-americano pode direcionar sua atenção para Cuba após o fim do contra o Irã. A declaração ocorre em meio à escalada militar no Oriente Médio e à manutenção de sanções energéticas contra a ilha caribenha.

Segundo Trump, autoridades iranianas teriam retomado contato com Washington após o impasse nas negociações realizadas no Paquistão, que terminaram sem acordo. O presidente indicou que a prioridade imediata segue sendo o conflito com Teerã, iniciado no fim de fevereiro.

"Cuba é uma nação em colapso. Vamos levar adiante essa iniciativa (de impedir que receba petróleo regularmente), e é possível que façamos uma parada em Cuba assim que tivermos concluído isso (em referência à guerra contra o Irã)”, disse Trump à imprensa durante um evento na Casa Branca.

A fala foi feita após questionamentos sobre a decisão recente dos Estados Unidos de flexibilizar, em casos específicos, o envio de petróleo à ilha. Cuba depende de importações diárias de cerca de 60 mil barris para atender sua demanda energética, em um cenário de crise agravado por restrições impostas por Washington.

O governo norte-americano passou a analisar o envio de petróleo a Cuba “caso a caso”, após autorizar a entrega de uma carga russa em meio à escassez energética no país. A medida ocorre após meses de bloqueio, que afetou o abastecimento e gerou impactos no sistema elétrico cubano.

Trump também comentou a relação com a comunidade cubano-americana e fez críticas ao sistema político da ilha.

“Tem sido um regime muito opressivo, como vocês sabem. Contamos com muitos e extraordinários cubano-americanos — praticamente todos votaram em mim —, e eles têm sido tratados de maneira terrível. Em muitos casos, seus familiares foram assassinados. Eles foram espancados e assaltados; coisas verdadeiramente atrozes aconteceram em Cuba”, declarou.

O presidente ainda afirmou que Cuba "foi governada de forma terrível por (Fidel) Castro” durante décadas.

As declarações de Trump ocorrem em um contexto de pressão econômica sobre Cuba e de reposicionamento estratégico dos Estados Unidos na região.

Nova fase da guerra no Oriente Médio

Donald Trump declarou nesta segunda-feira, 13, que o Irã procurou Washington para retomar as negociações após o encerramento, sem acordo, das conversas realizadas no Paquistão. A sinalização de retomada do diálogo ocorre após o fracasso das negociações em Islamabad no domingo.

“A outra parte entrou em contato conosco. Eles querem chegar a um acordo a qualquer custo”, declarou Trump à imprensa.

Por outro lado, o presidente americano não informou se aceitou participar de uma nova rodada de negociações com Teerã. Ao deixar o Salão Oval, reforçou que o objetivo central de sua política externa é impedir que o Irã desenvolva armamento nuclear e afirmou que não permitirá que o país utilize “chantagem” contra a comunidade internacional.

Estreito de Ormuz: abertura da rota de escoamento do petróleo segue incerta após cessar-fogo temporário. (GettyImages)

Após o impasse nas negociações, Trump anunciou o bloqueio do estreito de Ormuz pelos Estados Unidos. A região é considerada estratégica para o fluxo global de petróleo e já havia sido alvo de ações do Irã, que interrompeu a passagem em resposta à ofensiva conduzida por Estados Unidos e Israel desde 28 de fevereiro.

A interrupção da rota provocou impactos imediatos na economia global, com alta nos preços do petróleo e reação negativa dos mercados financeiros. O cenário amplia a instabilidade em torno do fornecimento de energia e do comércio internacional.

Em publicação na plataforma Truth Social, Donald Trump afirmou que poderá “eliminar imediatamente” embarcações iranianas que desrespeitarem o bloqueio imposto pela Marinha norte-americana no estreito.

O contexto de impasse nas negociações e de medidas militares ocorre em meio à avaliação de novos desdobramentos por parte da Casa Branca. Segundo o The Wall Street Journal, Trump considera encerrar a trégua temporária firmada em 8 de abril e retomar operações militares contra o Irã como forma de pressionar por avanços nas tratativas.

*Com informações da Agência EFE.