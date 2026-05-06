Trump diz que o Irã quer fazer um acordo e reforça interesse no urânio do país

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 6, que o Irã demonstra interesse em negociar e firmar um acordo, ao comentar o cenário das relações entre os dois países durante um evento na Casa Branca.

Segundo Trump, o andamento das tratativas ocorre dentro do esperado. “Estamos indo muito bem no Irã. Está tudo indo muito bem, e veremos o que acontece. Eles querem fazer um acordo, querem negociar”, declarou.

O presidente também indicou que há disposição por parte dos interlocutores iranianos. “Estamos lidando com pessoas que querem muito fazer um acordo, e veremos se eles podem ou não fazer um acordo que seja satisfatório para nós.” A fala reforça a existência de negociações em curso entre Washington e Teerã.

No mesmo dia, o governo iraniano informou que avalia uma nova proposta apresentada pelos Estados Unidos. Fontes da agência Reuters apontam que os dois países avançam na construção de um memorando inicial, com cerca de uma página, voltado ao encerramento da guerra no Golfo Pérsico, deixando temas como o programa nuclear iraniano para etapas posteriores.

A sinalização de aproximação entre os dois países impactou o mercado internacional de energia. O petróleo do tipo Brent registrou queda de 7%, sendo negociado a US$ 101,88 por barril.

Desde o início do conflito, em 28 de fevereiro, o Estreito de Ormuz permanece como ponto central de atenção. A região, sob controle iraniano, concentra uma das principais rotas marítimas para o transporte global de petróleo, influenciando diretamente a dinâmica de preços no mercado internacional.

Acordo sobre urânio

Donald Trump também afirmou nesta quarta-feira, 6, que os Estados Unidos receberiam urânio enriquecido do Irã, enquanto os dois países lutam para chegar a um acordo sobre o fim da Guerra do Golfo.

"Vamos recebê-lo", disse Trump a um repórter ao sair de um evento na Casa Branca.

Um dos principais objetivos de Trump ao lançar ataques militares contra o Irã era garantir que Teerã não desenvolva uma arma nuclear. O Irã ainda não entregou mais de 408 kg de urânio altamente enriquecido.