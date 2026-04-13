Trump diz que Irã entrou em contato com os EUA para nova rodada de negociações

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira, 13, que o Irã procurou Washington para retomar negociações após o encerramento, sem acordo, das conversas realizadas no Paquistão. A sinalização de retomada do diálogo ocorre após o fracasso das negociações em Islamabad no domingo.

“A outra parte entrou em contato conosco. Eles querem chegar a um acordo a qualquer custo”, declarou Trump à imprensa.

Por outro lado, o presidente americano não informou se aceitou participar de uma nova rodada de negociações com Teerã. Ao deixar o Salão Oval, reforçou que o objetivo central de sua política externa é impedir que o Irã desenvolva armamento nuclear e afirmou que não permitirá que o país utilize “chantagem” contra a comunidade internacional.

Bloqueio de Ormuz

Estreito de Ormuz: abertura da rota de escoamento do petróleo segue incerta após cessar-fogo temporário. (GettyImages)

Após o impasse nas negociações, Trump anunciou o bloqueio do estreito de Ormuz pelos Estados Unidos. A região é considerada estratégica para o fluxo global de petróleo e já havia sido alvo de ações do Irã, que interrompeu a passagem em resposta à ofensiva conduzida por Estados Unidos e Israel desde 28 de fevereiro.

A interrupção da rota provocou impactos imediatos na economia global, com alta nos preços do petróleo e reação negativa dos mercados financeiros. O cenário amplia a instabilidade em torno do fornecimento de energia e do comércio internacional.

Em publicação na plataforma Truth Social, Donald Trump afirmou que poderá “eliminar imediatamente” embarcações iranianas que desrespeitarem o bloqueio imposto pela Marinha norte-americana no estreito.

O contexto de impasse nas negociações e de medidas militares ocorre em meio à avaliação de novos desdobramentos por parte da Casa Branca. Segundo o The Wall Street Journal, Trump considera encerrar a trégua temporária firmada em 8 de abril e retomar operações militares contra o Irã como forma de pressionar por avanços nas tratativas.