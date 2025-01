Trump diz que helicóptero que bateu em avião estava voando 'muito acima' da rota prevista

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o helicóptero Blackhawk que se chocou com um avião na quarta, 29, em Washington, estava voando acima da altitude limite naquela região.

"O helicóptero estava voando muito alto, muito mesmo. Estava muito acima do limite de 200 pés (60,96 metros). Não é muito complicado de entender, é?", escreveu Trump, na rede TruthSocial, na manhã desta sexta, 31.

Na noite de quarta-feira, um helicóptero do Exército dos EUA, com três militares, se chocou com um avião de passageiros que levava 64 pessoas e ia pousar no aeroporto Ronald Reagan, ao lado de Washington. Todas as pessoas das duas aeronaves morreram.

O voo 5342 da American Eagle, uma subsidíaria da American Airlines, estava a aproximadamente 400 pés (cerca de 120 metros) de altitude e a 140 milhas por hora (aprox. 225 quilômetros por hora) quando perdeu altura rapidamente sobre o Rio Potomac. O transponder da aeronave parou de transmitir cerca de 2.400 pés (aprox. 730 m) antes da pista de pouso.

Voos frequentes

É comum que helicópteros militares façam voos, de treinamento ou de vigilância, pelo rio Potomac, que fica próximo ao aeroporto. No entanto, não havia acidentes aéreos ali desde 1982.

Mais cedo, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, disse à Fox News que a caixa-preta do helicóptero ainda não havia sido encontrada até a manhã desta sexta. Já as caixas-pretas do avião foram achadas. Os destroços do acidente caíram no rio Potomac, o que dificulta as buscas.

Segundo o jornal The New York Times, o controle de voo na região do aeroporto Reagan era dividido: geralmente uma equipe controlava os aviões, e outra, os helicópteros. No entanto, na noite do acidente, uma mesma pessoa estaria no comando das duas coisas, pois um controlador teria saído mais cedo.

Minutos antes da colisão, a torre de controle pediu que os pilotos do jato mudassem a aproximação para a pista 33 do aeroporto. Segundo registros de áudio, um controlador de tráfego aéreo questionou se o helicóptero via a aeronave comercial se aproximando e instruiu: “PAT 25, passe atrás do CRJ.” Segundos depois, os dois veículos colidiram.