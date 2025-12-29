Mundo

Trump diz que exercícios militares ao redor de Taiwan não lhe preocupam

De acordo com Pequim, as manobras simulam um bloqueio aos principais portos

Donald Trump: “Tenho uma grande relação com o presidente Xi Jinping, e ele não me disse nada a respeito”

Donald Trump: “Tenho uma grande relação com o presidente Xi Jinping, e ele não me disse nada a respeito”

Da Redação
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 19h57.

O presidente americano Donald Trump afirmou nesta segunda-feira, 29, que não está preocupado com os exercícios militares da China com fogo real ao redor de Taiwan e minimizou a possibilidade de uma invasão da ilha autônoma, reivindicada por Pequim.

“Tenho uma grande relação com o presidente Xi Jinping, e ele não me disse nada a respeito”, disse Trump a jornalistas, ao ser questionado sobre as manobras chinesas na região. Ele acrescentou: “Não acho que ele vai fazer isso”, em referência a uma eventual invasão, e, ao ser perguntado se as manobras o preocupavam, respondeu: “Não, não me preocupam”.

Trump também relativizou o peso dos exercícios, dizendo que “fazem exercícios navais há 20 anos nessa região” e que, na sua visão, “agora as pessoas os encaram de forma diferente”, em alusão à atenção internacional crescente sobre os movimentos militares chineses no entorno do estreito de Taiwan.

O que diz Pequim?

De acordo com Pequim, as manobras iniciadas nesta segunda-feira simulam um bloqueio aos principais portos de Taiwan, governada por um Executivo de perfil democrático e que a China considera parte de seu território.

O governo chinês não descarta tomar o controle da ilha, e a nova demonstração de força ocorre após a aprovação, por parte do governo Trump, de um importante pacote de armas para Taiwan.

Washington mantém há décadas o compromisso de garantir a autodefesa taiwanesa, ao mesmo tempo em que adota uma postura ambígua sobre uma eventual intervenção direta das forças americanas em caso de invasão da ilha – uma fórmula que busca dissuadir tanto uma ofensiva chinesa quanto uma declaração formal de independência por parte de Taipei.

Com informações da AFP

