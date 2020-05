Presidente Trump diz tomar hidroxicloroquina contra a covid-19

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que está tomando a droga hidroxicloroquina “há semanas” para se prevenir de uma possível contaminação pelo novo coronavírus, de acordo com o site da NBC. O presidente fez a declaração enquanto respondia a perguntas de jornalistas na Casa Branca.

Ainda não foi compravado que a droga pode ajudar a tratar a covid-19 ou prevenir a contaminação. No entanto, o político republicano tem defendido o uso da droga, assim como o da cloroquina, versão que seria mais tóxica.

“Muitas coisas boas surgiram sobre o hidroxicloroquina. Muitas coisas boas surgiram. Você ficaria surpreso com quantas pessoas estão tomando ”, disse Trump. “Eu tomo… estou tomando há uma semana e meia. Um comprimido por dia”, disse a repórteres.

Trump fez a revelação de forma voluntária durante uma entrevista coletiva após se reunir com empresários do setor de restaurantes, que estão sofrendo os impactos da pandemia.

Há algumas semanas, Trump promoveu a droga como um potencial tratamento para a Covid-19, tendo como base um relatório positivo quanto a seu uso no combate ao vírus, mas estudos subsequentes mostraram que o medicamento não é eficaz.

A Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA, na sigla em inglês) emitiu um alerta sobre o uso do remédio.

Em um comunicado divulgado em 24 de abril, a FDA disse que está “ciente de relatos de sérios problemas de arritmia cardíaca” em pacientes da Covid-19 tratados com a hidroxicloroquina ou com cloroquina, um medicamento mais antigo.

Trump, de 73 anos, que é submetido frequentemente a testes para o vírus, disse que perguntou ao médico da Casa Branca se era “OK” tomar o medicamento, e que o médico respondeu que “bem, se você quiser.”

O presidente, no entanto, se recusa a utilizar uma máscara de proteção na Casa Branca.

Imediatamente após os comentários de Trump, a Fox News entrevistou o médico Bob Lahita, professor de Medicina da Rutgers University, que alertou as pessoas para que não tomem hidroxicloroquina.

“Não há efeitos que tenhamos visto, e tratamos diversos pacientes com isso”, afirmou.

Trump disse que também tomou uma dose única de azitromicina, um antibiótico que visa evitar infecções. Em conjunto com a hidroxicloroquina, o presidente americano disse que está tomando zinco. “Tudo que posso dizer é que, até aqui, pareço estar OK”, concluiu.

De acordo com o presidente, o medicamento foi receitado pelo médico da Casa Branca.

Em março, as declarações de Trump sobre a cloroquina fizeram explodir as buscas pela droga na internet e levaram a uma corrida às farmácias. Em alguns países, o uso indevido causou intoxicação e mortes.

No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro também tem apelado para o uso de ambas as drogas para o tratamento da covid-19. A ampliação do protocolo de aplicação da cloroquina, para pacientes com sintomas leves, foi um dos motivos que levaram à queda do ministro da Saúde Nelson Teich.

Vacina

Nesta segunda-feira, o presidente americano também se mostrou empolgado com a possibilidade de a empresa Moderna ter desenvolvido uma vacina contra a covid-19.

“Este foi um grande dia em termos de conhecimento terapêutico sobre cura e vacina”, disse.

“Um tremendo progresso foi feito. Alguns grandes anúncios estão por vir e acabam de ser anunciados e o mercado subiu quase 1.000 pontos”, disse Trump em uma mesa-redonda com executivos de restaurantes e líderes do setor na Casa Branca.

