Trump diz que discutirá venda de armas para Taiwan com Xi durante viagem à China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira, 11, que discutirá a venda de armas americanas para Taiwan com o presidente chinês Xi Jinping durante sua visita a Pequim, que ocorrerá nesta semana.

Trump comentou que terá essa conversa com Xi, destacando que o presidente chinês prefere que os EUA não forneçam armas a Taiwan.

“Vou ter essa conversa com o presidente Xi. O presidente Xi gostaria que não vendêssemos armas para Taiwan, e terei essa conversa”, disse Trump ao ser questionado pela imprensa na Casa Branca.

Essa declaração vai contra a posição tradicional dos EUA, que, desde a presidência de Ronald Reagan em 1982, adota a política das "Seis Garantias". Esta política estabelece que Washington não consultará Pequim sobre suas decisões em relação à venda de armas defensivas para Taiwan.

Durante a mesma conversa, Trump enfatizou que tem "um ótimo relacionamento" com Xi, com quem afirmou estar fazendo "muitos negócios". "Tenho muito respeito por ele e espero que ele me respeite também. Ele não respeitou o governo anterior, o de Joe Biden,” comentou Trump.

O presidente americano chegará a Pequim na quarta-feira para uma visita de dois dias, com reuniões previstas com Xi. Essa visita foi originalmente adiada devido à guerra entre os EUA, Israel e o Irã. Entre os temas esperados para as discussões estão a venda de armas e o apoio dos EUA a Taiwan, especialmente após o pedido de Xi a Trump, em fevereiro, para que ele "lidasse" com os carregamentos de armas para Taipei com cautela.

A China considera Taiwan como uma província rebelde e uma parte inseparável de seu território, sem descartar o uso da força para obter o controle. O governo de Taiwan rejeita veementemente essa postura.

Esta será a segunda reunião entre Trump e Xi desde o início do segundo mandato de Trump, sendo a primeira ocorrida em 2025 na Coreia do Sul.

*Com informações da Agência EFE.