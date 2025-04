Trump diz que cabe à China iniciar negociação tarifária: 'A bola está no telhado deles'

O governo dos Estados Unidos enfatizou nesta terça-feira, 15, que cabe à China dar o primeiro passo para chegar a um acordo tarifário entre ambos e disse que não haverá diferença nesse aspecto em relação a qualquer outro país.

"A bola está no telhado deles. A China precisa chegar a um acordo conosco. Nós não precisamos fazer um acordo com eles. Não há diferença entre a China e qualquer outro país, exceto que eles são muito maiores", declarou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, em entrevista coletiva.

A China, segundo Leavitt, quer o que todos os países querem: "o consumidor americano".

"Em outras palavras, eles precisam do nosso dinheiro. O presidente (Donald Trump) deixou bem claro que está aberto a um acordo com a China, mas a China precisa fazer esse acordo com os Estados Unidos", concluiu.

A guerra comercial desencadeada por Trump aumentou em 2 de abril com o anúncio de "tarifas recíprocas" sobre o resto do mundo, uma medida que ele retificou uma semana depois diante da queda dos mercados e do aumento do financiamento da dívida dos EUA.

Embora tenha suavizado sua ofensiva com a maioria dos países, deixando em vigor apenas uma tarifa generalizada de 10%, Trump decidiu aumentar as taxas sobre a China em sua resposta retaliatória e impôs um total de 145% de taxas sobre produtos chineses, enquanto Pequim aumentou suas taxas sobre os produtos americanos para 125%.