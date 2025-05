Trump diz que Beyoncé recebeu US$ 11 milhões para apoiar Kamala Harris durante eleições

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta segunda-feira uma "grande investigação" sobre Beyoncé, Bruce Springsteen e outras celebridades, a quem ele acusa de terem recebido milhões de dólares para apoiar sua rival democrata nas eleições de 2024, Kamala Harris. Sem fornecer provas, Trump alegou, por exemplo, que Beyoncé recebeu milhões para comparecer a um comício de Harris em outubro.

"Beyoncé recebeu US$ 11 milhões para subir no palco, rapidamente apoiar KAMALA e sair sob vaias por não se apresentar, NENHUMA MÚSICA", publicou o magnata, em letras maiúsculas, seis meses após sua vitória eleitoral. A equipe democrata negou a informação. "Não estou aqui como política, estou aqui como uma mãe que se importa profundamente com o mundo", disse Beyoncé durante o comício, autorizando o uso de sua música Freedom, um hino à liberdade, para a campanha democrata.

O presidente dos EUA anunciou sua intenção de "ordenar uma grande investigação sobre este assunto".

Acusações sobre patrocínios e comícios

"Os candidatos não estão autorizados a pagar por patrocínios, que foi o que Kamala fez, sob o pretexto de pagar por entretenimento", disse ele. Na opinião dele, a democrata estava tentando "inflar artificialmente seu pequeno público. NÃO É LEGAL".

Em sua candidatura presidencial, Harris procurou aproveitar o poder de estrelas como Beyoncé, Springsteen e Oprah Winfrey. Esta última defendeu o pagamento de US$ 1 milhão à sua produtora pela equipe de campanha de Harris para cobrir despesas associadas à recepção da candidata presidencial em um comício em setembro.

Nesta segunda-feira, Trump também acusou Harris de pagar o roqueiro Bruce Springsteen para se apresentar em um comício de campanha na Geórgia semanas antes da eleição.

"Quanto Kamala Harris pagou a Bruce Springsteen pelo seu fraco desempenho durante sua campanha presidencial?" ele escreveu. "Por que ele aceitou esse dinheiro se ele é um grande fã dela?"

Críticas pessoais e apoio a influenciadores

O magnata republicano atacou Springsteen na semana passada. Ele o chamou de "idiota desagradável", com um rosto enrugado como uma "passa" e "burro como uma pedra", depois que o lendário músico o criticou. Trump, que venceu facilmente a eleição de 2024, recebeu pouco apoio da indústria do entretenimento em geral, mas recorreu a influenciadores como o podcaster Joe Rogan.