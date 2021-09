Trump elogia Bolsonaro: 'ele trabalha duro para ajudar as pessoas'

Da redação, com agências

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou que "adora o presidente do Brasil", Jair Bolsonaro, em vídeo postado neste domingo, 12, pelo seu ex-assessor Jason Miller na rede social Gettr.

Trump disse que "adora o presidente do Brasil" em evento na noite de sábado, 11, quando comentava a luta entre o brasileiro Vitor Belfort e o norte-americano Evander Holyfield, ocorrida na Flórida, EUA.

"Eu tenho que te dizer... Ele e seu filho são ótimas pessoas... Ele trabalha tão duro ajudando as pessoas, eu espero que ele esteja indo bem", afirmou o ex-presidente.

O ex-assessor de Trump esteve no Brasil para participar recentemente de um evento conservador em Brasília e também se reuniu com Bolsonaro e com o filho dele o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

No começo da semana passada, Miller foi interrogado pela Polícia Federal em Brasília, no âmbito de inquéritos que investigam a organização e o financiamento das manifestações antidemocráticas no Brasil.

Após a eleição de seu pai em 2018, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) fez diversas viagens aos EUA para encontrar Trump e outras autoridades da Casa Branca à época.