Trump diz no Twitter que EUA querem e precisam de estímulos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a postar em sua conta oficial no Twitter na tarde deste sábado (3). Ele, que está internado no hospital militar Walter Reed, em Maryland, para se tratar da covid-19, afirmou que o Congresso precisa trabalhar em conjunto para aprovar um pacote de estímulos fiscais à economia americana.

“Nosso grande país quer e precisa de estímulos. Trabalhem juntos (Congresso) e façam isso acontecer. Obrigado!”, escreveu o presidente em postagem feita há pouco.

OUR GREAT USA WANTS & NEEDS STIMULUS. WORK TOGETHER AND GET IT DONE. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020