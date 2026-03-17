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Trump diz não ter medo de transformar possível incursão terrestre no Irã em 'outro Vietnã'

Autoridades do Irã também alertaram os Estados Unidos sobre possíveis desdobramentos caso haja envio de tropas ao território do país

Mateus Cavaliere
Mateus Cavaliere

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Publicado em 17 de março de 2026 às 20h12.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que não vê risco em repetir um cenário semelhante ao da Guerra do Vietnã em caso de avanço militar terrestre no Irã.

A declaração ocorreu durante pronunciamento no Salão Oval, em meio à ofensiva no Oriente Médio que já soma 18 dias.

Questionado por jornalistas sobre a possibilidade de o conflito se transformar em “outro Vietnã”, Trump respondeu: "Não tenho medo de nada". A fala ocorre no contexto de uma operação conduzida em conjunto com forças de Israel na região.

A possibilidade de uma incursão terrestre tem sido considerada diante da ausência de definição sobre o encerramento da intervenção no Irã. O prolongamento das ações militares amplia o debate sobre a escalada do conflito.

Autoridades iranianas passaram a alertar os Estados Unidos sobre possíveis desdobramentos caso haja envio de tropas ao território do país. O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Saeed Khatibzadeh, declarou em entrevista à emissora Sky News: "simplesmente leiam o que aconteceu no Vietnã".

Na mesma declaração, o diplomata afirmou: "Eles entendem que aqueles que os arrastaram para esta guerra (com o Irã) também podem arrastá-los para um atoleiro".

Derrota no Vietnã

O conflito no Vietnã, ocorrido ao longo da década de 1960, permanece como referência histórica de guerra prolongada para os Estados Unidos, marcada por mobilização terrestre e dificuldades operacionais no território asiático.

No final dos atritos, o governo americano saiu da guerra desgastado e sem alcançar seus objetivos. Apesar da superioridade militar e de vencerem a maioria das batalhas táticas, o exército americano falhou na tentativa de impedir a unificação comunista do Vietnã.

A retirada das tropas (1973) e a queda de Saigon (1975) marcaram uma derrota histórica, fruto de pressão interna e desgaste. O alto número de mortes — cerca de americanos — e a cobertura da mídia geraram imensa insatisfação popular e protestos nos EUA.

A comparação com o conflito no Oriente Médio surge diante da incerteza sobre a duração e os custos de uma eventual operação ampliada no Irã. Estreito de Ormuz está aberto ou fechado? Entenda a situação do local

Impacto Econômico e incertezas do conflito

A duração indefinida da ofensiva também tem reflexos no cenário econômico internacional. Nos primeiros dias, Trump indicou que a operação poderia durar entre quatro e cinco semanas, mas posteriormente afirmou que o desfecho estaria próximo, sem apresentar prazos.

O ambiente de incerteza tem impacto direto nos mercados globais. O fechamento do Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte de petróleo, elevou os preços da commodity e aumentou a volatilidade financeira. O movimento intensifica o risco de prolongamento do conflito e pressiona indicadores econômicos internacionais.

*Com informações da agência EFE.

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