Trump discursará no Parlamento israelense durante visita por acordo de paz para Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursará no Knesset (Parlamento israelense) na segunda-feira, 13, durante sua visita a Israel, no âmbito do acordo com o grupo islâmico Hamas para a libertação de reféns e a retirada parcial das tropas israelenses da Faixa de Gaza.

Em comunicado, o Knesset confirmou neste domingo que o presidente Trump será recebido na segunda-feira, no Parlamento, pelo presidente do órgão, Amir Ohana, e pelo primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu. Lá, o mandatário americano discursará no plenário "por ocasião da assinatura do acordo e do retorno dos reféns", informou a instituição.

Trump será o quarto presidente dos EUA a discursar no Parlamento israelense, depois de Jimmy Carter (1979), Bill Clinton (1994) e George Bush (2008).

Durante a sessão especial a ser realizada em homenagem à visita de Trump, Ohana, Netanyahu e o líder oposicionista Yair Lapid também farão discursos no Parlamento.

"Como parte dos preparativos para a visita presidencial, o prédio do Knesset foi iluminado com as cores das bandeiras de Israel e dos EUA: azul, branco e vermelho", acrescentou o Knesset no comunicado.

Após a visita a Israel, Trump viajará para o Egito, onde participará de uma cúpula internacional para "acabar com a guerra" na Faixa de Gaza com a assinatura do plano de paz na cidade turística egípcia de Sharm el-Sheikh na segunda-feira. A cúpula contará com a presença de líderes de mais de 20 países.