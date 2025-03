Trump deve impor tarifas sobre cobre já nas próximas semanas, diz site

As tarifas dos Estados Unidos sobre as importações de cobre podem ser impostas nas próximas semanas, muito antes do prazo esperado para a decisão, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg.

A expectativa tem impulsionado os preços do cobre, que bateu recorde nas negociações em Nova York.

Em fevereiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu instruções ao Departamento de Comércio para iniciar uma investigação sobre possíveis tarifas sobre o cobre, com um prazo de 270 dias para a submissão de um relatório. No entanto, a Bloomberg indica que a investigação pode ser concluída muito antes do prazo estabelecido, com uma decisão podendo ocorrer em questão de semanas.

Algumas fontes afirmaram ao site americano que a investigação já parece ser mais uma formalidade, uma vez que Trump tem declarado com frequência sua intenção de impor as tarifas. A administração está acelerando o processo de revisão, e uma conclusão pode ocorrer bem antes do prazo inicial.

A Casa Branca não fez comentários sobre a situação. Em fevereiro, o conselheiro comercial Peter Navarro enfatizou que a investigação seguiria rapidamente, afirmando que o novo secretário de Comércio, Howard Lutnick, trabalharia de forma eficiente para levar os resultados ao presidente o mais rápido possível.

Trump já ameaçou impor uma tarifa de até 25% sobre todas as importações de cobre, uma medida que poderia causar grandes distúrbios no mercado global. O cobre, que é amplamente utilizado em indústrias como encanamento e cabos elétricos, é um dos metais mais negociados no mundo.

A implementação apressada de tarifas se contrastaria com as investigações que antecederam as tarifas sobre o aço e o alumínio durante o primeiro governo de Trump, que levaram cerca de 10 meses para serem concluídas.

Após o anúncio, os preços do cobre na Comex de Nova York subiram até 3,1%, atingindo um recorde de US$ 5,3740 por libra, antes de se estabilizarem em US$ 5,2925. Enquanto isso, o preço de referência na Bolsa de Metais de Londres caiu 1,1%, para US$ 10.004 por tonelada, criando uma disparidade significativa entre os preços nos dois mercados.

A grande diferença de preços entre Nova York e Londres levou traders de todo o mundo a acelerar o envio de cobre para os Estados Unidos, aproveitando o prêmio de preços mais altos. Esse movimento tem deixado outros mercados, especialmente a China, maior consumidora de cobre do mundo, com escassez do metal.