Trump descarta ser candidato a vice para contornar limite de mandatos

Constituição dos Estados Unidos prevê um limite de dois mandatos no cargo de presidência

Da redação, com agências
Redação Exame

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 08h07.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 27, que não pretende concorrer como vice-presidente nas eleições de 2028, ideia sugerida por alguns de seus apoiadores para driblar a limitação constitucional de mandatos.

A Constituição americana estabelece que nenhuma pessoa poderia exercer mais de dois mandatos presidenciais.

Entretanto, apoiadores de Trump — que iniciou seu segundo mandato em janeiro de 2025 — sugeriram que ele poderia se tornar vice-presidente e, posteriormente, reassumir o cargo caso a vaga se abrisse.

Questionado sobre essa possibilidade, Trump respondeu que “teria permissão para fazer isso”, mas descartou a ideia:

“Eu não faria isso... Não seria correto”, declarou o republicano.

A discussão sobre o possível terceiro mandato de Trump ganhou força após declarações de Steve Bannon, ex-assessor de Trump e um dos principais ideólogos do movimento MAGA.

Em entrevista à revista The Economist, Bannon afirmou que "há um plano para mantê-lo na Casa Branca. Ele vai conseguir um terceiro mandato... Trump será presidente em 2028. E as pessoas devem se acostumar com isso."

*Com informações da AFP

