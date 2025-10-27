Trump descarta ser candidato a vice para contornar limite de mandatos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 27, que não pretende concorrer como vice-presidente nas eleições de 2028, ideia sugerida por alguns de seus apoiadores para driblar a limitação constitucional de mandatos.

A Constituição americana estabelece que nenhuma pessoa poderia exercer mais de dois mandatos presidenciais.

Entretanto, apoiadores de Trump — que iniciou seu segundo mandato em janeiro de 2025 — sugeriram que ele poderia se tornar vice-presidente e, posteriormente, reassumir o cargo caso a vaga se abrisse.

Questionado sobre essa possibilidade, Trump respondeu que “teria permissão para fazer isso”, mas descartou a ideia:

“Eu não faria isso... Não seria correto”, declarou o republicano.

A discussão sobre o possível terceiro mandato de Trump ganhou força após declarações de Steve Bannon, ex-assessor de Trump e um dos principais ideólogos do movimento MAGA.

Em entrevista à revista The Economist, Bannon afirmou que "há um plano para mantê-lo na Casa Branca. Ele vai conseguir um terceiro mandato... Trump será presidente em 2028. E as pessoas devem se acostumar com isso."

*Com informações da AFP