Trump decidirá em breve sobre não deportar imigrantes da agricultura e da construção civil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira, na Flórida, que tomará uma decisão nas próximas semanas sobre as isenções às deportações de trabalhadores da construção civil e da agricultura.

Trump fez essa declaração à imprensa durante uma visita ao novo centro de detenção para migrantes "Alligator Alcatraz", localizado no meio de um pântano no estado da Flórida, informou a Casa Branca.

A política migratória de Trump, que visa deportar 3.000 imigrantes por dia, é especialmente crítica para os setores de construção e agricultura, que contratam muitos cidadãos estrangeiros, muitos deles latino-americanos.

A inauguração do centro de detenção "Alligator Alcatraz"

As batidas policiais da agência de Imigração e Alfândega (ICE) tiveram como alvo muitos desses trabalhadores, provocando medo entre os próprios trabalhadores e ameaçando desacelerar dois setores que são essenciais para a economia dos EUA.

No caso da construção, 25,7% dos trabalhadores são imigrantes e 14,1% do total são indocumentados em nível nacional, de acordo com o American Immigration Council.

Na agricultura, o número de funcionários sem documentos é de 42%, de acordo com dados do Departamento de Agricultura citados pelo jornal The New York Times.

Trump compareceu nesta terça-feira à inauguração do polêmico "Alligator Alcatraz", acompanhado da secretária de Segurança Nacional, Kristi Noem, e do governador da Flórida, o republicano Ron DeSantis, em meio a protestos de ambientalistas e grupos civis, muito próximos a esse novo centro de detenção de imigrantes.