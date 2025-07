Trump considera que dólar fraco beneficia impacto de sua política tarifária

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta sexta-feira que um dólar mais fraco aumenta o valor das tarifas e ressaltou que, embora não defenda um enfraquecimento da moeda americana, essa situação também traz vantagens econômicas.

"Faz com que as tarifas valham muito mais, que seja mais fácil pagar a dívida e obter uma taxa de juros baixa. Há muitas coisas boas que são difíceis de explicar às pessoas", disse Trump à imprensa na Casa Branca antes de viajar com destino à Escócia.

Sua declaração ocorre a uma semana do prazo final de 1º de agosto, concedido a seus parceiros comerciais para chegar a novos acordos tarifários. Na ausência desses pactos, Washington aplicará impostos decididos de forma unilateral, que podem variar entre 15% e o máximo de 50%, como é o caso do Brasil.

As tarifas são aplicadas sobre o valor dos produtos importados, incluindo frete e seguro, segundo destaca a Administração Internacional de Comércio.

Quando o dólar se enfraquece, os produtos importados que entram nos Estados Unidos sobem de preço e, portanto, o valor da tarifa aplicada é mais elevado em termos absolutos porque é aplicado a um preço mais alto em dólares.

O índice do dólar americano, que mede a divisa americana em relação a uma cesta de seis moedas mundiais (euro, franco suíço, iene, dólar canadense, libra esterlina e coroa sueca), aponta que em um ano houve uma desvalorização de 6,29%.

"Sou daqueles que preferem um dólar forte, mas um dólar fraco faz você ganhar muito mais dinheiro. Quando há um dólar forte, algo que parece bom, não há turismo. Não se pode vender fábricas, nem caminhões, nem nada. É bom para a inflação, mas é só isso. E não temos inflação", acrescentou Trump.

Nesse sentido, o líder republicano censurou o Japão, a Coreia do Sul e a China por terem se beneficiado de suas próprias moedas fracas: "A única coisa que eles querem é uma moeda fraca. Eles estão sempre lutando por isso e é assim que realmente dominaram ao longo dos anos".

Trump não quis mencionar o que foi apontado por analistas sobre a desconfiança que os investidores têm demonstrado em relação ao dólar este ano, aparentemente por sua preocupação com a futura sustentabilidade do déficit americano.