Trump confirma que cessar-fogo em Gaza continua válido apesar de novos bombardeios de Israel

Presidente dos EUA atribui ataques a “rebeldes internos” do Hamas e diz que acordo de paz segue em vigor após confrontos em Rafah

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 06h59.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 19, que o cessar-fogo na Faixa de Gaza continua em vigor, mesmo após uma série de bombardeios israelenses no enclave palestino.

As ações militares ocorreram após Israel acusar o Hamas de ter violado o acordo mediado por Washington.

Em declarações a jornalistas a bordo do avião presidencial Air Force One, a caminho de Washington, Trump minimizou as acusações de que o grupo extremista teria rompido a trégua.

“Houve alguns disparos, e acreditamos que talvez os líderes do Hamas não estejam envolvidos nisso. São alguns rebeldes internos. De qualquer maneira, vamos lidar com isso com rigor, mas adequadamente”, afirmou o presidente americano.

Questionado por um repórter se o cessar-fogo seguia vigente, Trump respondeu: “Sim”.

Bombardeios após confrontos em Rafah

Israel realizou diversos ataques aéreos na Faixa de Gaza neste domingo, 19. Ao menos 20 pessoas morreram.

Os bombardeios ocorreram após supostos confrontos entre milicianos de Gaza e tropas israelenses no início do dia.

De acordo com autoridades locais, seis pessoas morreram em frente a um café em Deir al Balah, no centro de Gaza, e outras três em Nuseirat, onde um prédio usado pela polícia local foi destruído.

Em Jabalia, no norte, seis vítimas foram registradas, enquanto em Al Mawasi, uma mulher e duas crianças morreram após ataque a um acampamento de refugiados.

Em Zawaida, um chalé atingido pelas forças israelenses abrigava a empresa Palestinian Media Production, que presta serviços à rede Al Jazeera.

Netanyahu ordena 'resposta enérgica'

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou ter ordenado uma “ação enérgica contra alvos terroristas” em resposta a um ataque armado contra soldados israelenses em Rafah, no sul da Faixa.

Segundo a Reuters, o governo israelense alega que combatentes do Hamas lançaram um míssil antitanque e abriram fogo contra suas tropas.

Já o braço armado do Hamas negou envolvimento nos confrontos e reafirmou compromisso com o cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos no início de outubro.

Ajuda humanitária é suspensa após ataques

Os bombardeios também afetaram a chegada de comboios de ajuda humanitária à região.

Uma fonte do Crescente Vermelho egípcio informou à EFE que diversos caminhões com alimentos, produtos médicos e itens de higiene retornaram ao Egito após ataques israelenses na área de Rafah.

O cruzamento de Rafah, que liga Gaza ao Egito, permanecerá fechado, segundo fontes locais. A passagem estava prevista para reabrir nesta segunda-feira, 20.

Entretanto, Netanyahu declarou que a reabertura será “avaliada conforme o cumprimento das obrigações do Hamas”, incluindo a devolução dos corpos de reféns israelenses.

*Com informações da EFE 

