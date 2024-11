Trump começa a conduzir políticas econômicas e externas antes de Biden deixar a Casa Branca

Sem esperar para tomar posse, o presidente eleito Donald Trump declarou efetivamente uma guerra comercial nesta semana ao anunciar que imporia tarifas aos parceiros dos EUA, Canadá e México, bem como à rival China, no primeiro dia de seu governo. No dia seguinte, o presidente Joe Biden entrou no Rose Garden para anunciar um acordo para pôr fim a mais de um ano de combates entre Israel e o Hezbollah.

Esses são os EUA em tempos de transição, fazendo a paz e declarando guerra, tudo no mesmo ciclo de notícias de 24 horas — dois presidentes conduzindo o país em duas direções diferentes, um oficialmente, o outro não oficialmente; um representando o passado e o presente, o outro o futuro. Com a mudança, e talvez um pouco confusos, os líderes estrangeiros precisam calcular se faz sentido tentar fazer algo com o líder que está deixando o cargo ou se preparar para a realidade de seu sucessor.

"As transições sempre resultam em uma mudança de impulso para a nova equipe, mas desta vez parece mais pronunciada do que qualquer outra transição na memória recente", disse Suzanne Maloney, diretora do programa de política externa da Brookings Institution em Washington e ex-conselheira do Departamento de Estado.

A especialista afirmou que "os líderes das capitais de todo o mundo estão tentando tirar proveito do momento para tentar obter favores do próprio Trump em um momento em que ainda é possível moldar sua agenda". E o "círculo interno de Trump está desprezando os protocolos tradicionais de Washington que poderiam sugerir alguma discrição durante a transição".

As ameaças de tarifas podem ser apenas uma posição de barganha inicial, já que Trump busca impulso para forçar os parceiros comerciais a interromper o fluxo de migrantes e drogas, mas, ao mesmo tempo, ressaltam o quanto mudou desde a eleição. Antes da chegada de Trump ao cenário político, os presidentes de ambos os partidos passaram décadas derrubando barreiras comerciais, mas o presidente eleito deixou claro que pretende erguê-las novamente.

Ao visar o Canadá, o México e a China, Trump escolheu os três maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos, sinalizando um novo período de atrito em desacordo com os esforços de Biden nos últimos quatro anos para se darem bem. Os anúncios rapidamente embaralharam os cálculos econômicos em todo o hemisfério e do outro lado do oceano, forçando as capitais estrangeiras a considerar se negociariam ou retaliariam.

As consequências podem ser enormes. As tarifas são essencialmente impostos sobre produtos importados e, em grande parte, serão repassadas aos consumidores. Portanto, se Trump for adiante — e é possível que isso seja principalmente um blefe para forçar os parceiros comerciais a se comprometerem — os americanos que ainda estão se recuperando da inflação do mandato de Biden poderão enfrentar uma nova rodada de inflação durante o governo Trump.

Daniel M. Price, que foi assessor de economia internacional do presidente George W. Bush, disse que Trump parece estar usando as ameaças de tarifas para obter concessões.

"Isso não é uma surpresa, pois foi o que ele disse durante a campanha", disse Price, acrescentando: "Ele está buscando ofertas de apaziguamento de seus alvos para mitigar quaisquer tarifas".

Sem tempo a perder

Miriam Sapiro, representante comercial interina dos EUA no governo do presidente Barack Obama, disse que Trump tinha um incentivo para não esperar até sua posse. A estreita vitória eleitoral de Trump por 1,6 ponto percentual com poucos avanços sugere que os republicanos correm o risco de perder uma ou ambas as casas nas eleições de meio de mandato, se o histórico servir de guia.

"É incomum, mas não surpreendente, que Trump queira agir rapidamente porque ele não pode concorrer novamente e terá apenas dois anos de poder real se os republicanos perderem o controle do Congresso em 2026", disse Sapiro, que agora está no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS, na sigla em inglês), em Washington. "Mas, ao telegrafar antecipadamente o que pretende fazer quando assumir o cargo, ele dá a outros países, bem como a empresas americanas e estrangeiras, mais tempo para organizar suas ações".

Trump não está limitando suas negociações internacionais pré-inauguração à economia. Ele autorizou seu patrono financeiro bilionário Elon Musk a iniciar discussões com o Irã, ignorando o atual governo, que está se esforçando para administrar um impasse precário entre a república islâmica e Israel. Trump prometeu acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia antes da posse, uma tarefa que, segundo ele, sem constrangimento ou explicação, deve levar apenas 24 horas assim que começá-la. Segundo um relato, Trump até teve uma conversa telefônica com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, embora o Kremlin tenha negado o fato.

O deputado Michael Waltz, republicano da Flórida escolhido para ser o conselheiro de Segurança Nacional de Trump, insistiu que o novo presidente não estava tentando trabalhar em conflito com o atual, observando que ele se reuniu com Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional de Biden.

"Jake Sullivan e eu tivemos discussões. Nós nos encontramos", disse Waltz no programa "Fox News Sunday" no fim de semana. — Para os nossos adversários que pensam que este é um momento de oportunidade em que eles podem jogar um governo contra o outro, eles estão errados e nós estamos de mãos dadas. Somos uma equipe com os Estados Unidos nessa transição.

Mas esse momento de solidariedade bipartidária não durou muito. Assim que Biden anunciou o cessar-fogo que intermediou após meses de negociações meticulosas, Waltz tentou reivindicar o crédito para Trump, que não teve nenhum papel nas negociações.

"Todos estão vindo para a mesa por causa do presidente Trump", escreveu Waltz nas redes sociais. "Sua vitória retumbante enviou uma mensagem clara para o resto do mundo de que o caos não será tolerado. Fico feliz em ver passos concretos em direção à desaceleração no Oriente Médio."

Na verdade, as equipes de Biden e Trump tiveram apenas consultas superficiais desde a eleição porque o presidente eleito se recusou por semanas a assinar memorandos de entendimento sobre como lidar com a transição com o governo federal. Em parte por causa disso, o secretário de Estado Antony Blinken conversou com o senador Marco Rubio, o republicano da Flórida que é a escolha de Trump para o cargo, mas ainda não pessoalmente.

Amos Hochstein, enviado de Biden para negociar a paz no Oriente Médio, informou os assessores de Trump sobre suas conversas para acabar com os combates no Líbano logo após a eleição de 5 de novembro e novamente esta semana, quando um acordo era iminente. Ele saiu convencido de que a equipe de Trump apoiava a abordagem do governo Biden, mesmo que apenas porque isso beneficiaria Israel, de acordo com um alto funcionário do governo que insistiu no anonimato para discutir as conversas entre os dois campos.

Papel de Musk

Os esforços de Trump para começar a reformular a política dos EUA em relação ao resto do mundo levantaram questões sobre suas intenções e a propriedade de algumas de suas ações. Musk, a pessoa mais rica do mundo, em particular, tem estado no centro de algumas delas.

Musk se encontrou com o embaixador do Irã na ONU neste mês para discutir como aliviar as tensões entre os dois países. Em outra ocasião, durante uma conversa com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, Trump passou o telefone para Musk, cuja rede de satélite Kiev depende para seus esforços em repelir invasores russos.

Este é o tipo de comunicação que deixou Trump furioso quando a situação se inverteu. Depois que John Kerry, um secretário de Estado de Obama, se encontrou com autoridades iranianas durante o governo Trump, Trump chamou isso de uma interferência ultrajante em sua política externa e pressionou repetidamente o procurador-geral William Barr e outros a processar Kerry. O Logan Act de 1799 proíbe cidadãos privados de conduzir a política externa dos EUA, mas ninguém jamais foi processado com sucesso sob o ato.

Trump, é claro, não é um cidadão comum. Os eleitores o escolheram para comandar a política externa pelos próximos quatro anos, então se ele decidir começar antes de sua posse, é difícil para Biden se opor.

"Você não pode impedir isso", disse John Bolton, que serviu como conselheiro de Segurança Nacional de Trump e mais tarde se tornou um crítico vocal. — Se ele está falando sobre o que acontece depois de 20 de janeiro, ele está perfeitamente dentro de seus direitos de fazê-lo. Em uma transição responsável, se uma ligação com Putin ocorresse, você contaria ao governo existente. Mas não temos uma transição responsável.