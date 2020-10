Trump com covid-19: tudo o que se sabe até agora

O presidente norte-americano Donald Trump foi internado na sexta-feira (2) após ter a confirmação de estar com covid-19. As primeiras informações sobre o estado de saúde do mandatário foram desencontradas, o que gerou tensão sobre a gravidade da doença no político de 74 anos, que disputa a reeleição nos Estados Unidos.

O presidente continuou trabalhando, apesar de sua internação no hospital militar Walter Reed, na periferia de Washington, fez telefonemas e tuitou no centro médico.

Neste domingo, após publicar um vídeo em sua conta no Twitter, Trump deixou o hospital rapidamente para acenar a apoiadores, em uma demonstração de que seu quadro de saúde está melhorando. O presidente estava dentro de um carro, usando máscara. Depois dos acenos, porém, retornou ao hospital.

Veja a seguir as principais informações sobre o estado de saúde do presidente dos Estados Unidos, desde a confirmação da doença.

1 – Precisou de oxigênio. Trump foi transferido para o hospital na sexta-feira (2), após um “rápido avanço” da covid-19, com seus níveis de oxigênio baixos. Ele chegou a receber oxigênio antes de ser hospitalizado.

A equipe médica do presidente informou que seus níveis de oxigênio baixaram duas vezes nos últimos dias e que ele estava sendo tratado com esteroides.

2- Tomou remdesivir, não cloroquina. Apesar de o presidente ter defendido o uso da cloroquina no tratamento da covid-19, o médico da Casa Branca, Sean Conley, disse que o presidente não usaria o medicamento. O mandatário está tomando o medicamento remdesivir como parte do seu tratamento para se curar da covid-19.

O remdesivir foi o primeiro remédio a ser aprovado para uso emergencial no tratamento de casos do novo coronavírus pela FDA (sigla em inglês para a agência regulatória de alimentos e medicamentos no país).

Trump também recebeu um coquetel de anticorpos neutralizantes da Regeneron Pharmaceuticals, que ainda está sendo estudado e passa por testes para ser usado em pacientes que ainda não foram hospitalizados e apresentam formas mais moderadas da doença.

3 – Pode ter alta na segunda-feira. Após boletins contraditórios sobre o estado de saúde do presidente, os méicos de Trump disseram que ele pode ter alta na segunda-feira.

“Se continuar se sentindo e aparentando estar tão bem quanto hoje, temos esperança de poder lhe dar alta já amanhã (segunda-feira) para que possa continuar com o tratamento na Casa Branca”, disse um dos médicos de Trump.

Na noite de sábado, a equipe médica havia dito que o presidente não estava fora de perigo, apesar de se manifestar “cautelosamente otimista”, depois de declarações do chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, que mostrou preocupação com a saúde de Trump, provocando confusão.

Nesse mesmo dia, o mandatário divulgou no Twitter um vídeo no qual disse se sentir “muito melhor” e destacou que voltaria “em breve”.

4 – Deu entrevista após teste positivo. De acordo com a imprensa norte-americana, Trump recebeu o resultado positivo de um exame rápido para detectar a covid-19 na tarde de quinta-feira, antes de falar à Fox News.

No entanto, Trump não falou do resultado na entrevista. Ele disse apenas que havia feito um teste e que receberia o resultado naquela noite ou na manhã seguinte.