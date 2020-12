Trump buscou contato com a Venezuela no início do mandato, diz Maduro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, buscou contato com autoridades da Venezuela no início de seu mandato, disse o presidente Nicolás Maduro nesta terça-feira, acrescentando que espera estabelecer um diálogo com o futuro governo do presidente eleito americano, Joe Biden.

A Venezuela e os Estados Unidos cortaram os laços diplomáticos no ano passado depois que o governo Trump, assim como dezenas de outros países, reconheceu o líder opositor Juan Guaidó como o líder legitimo do país sul-americano, argumentando que Maduro fraudou sua reeleição de 2018.

Maduro classifica Guaidó como uma marionete dos Estados Unidos que tenta derrubá-lo para controlar os vastos recursos petrolíferos do país membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

“Esperamos que, assim que o novo governo de Joe Biden esteja empossado, que eles tenham tempo para pensar, e esperamos que eles criem a possibilidade de diálogo entre a Venezuela e os Estados Unidos”, disse Maduro aos repórteres em uma coletiva de imprensa no palácio presidencial da capital Caracas.

Maduro disse que, no começo de 2017, Delcy Rodríguez — atual vice-presidente venezuelana que na época servia como ministra das Relações Exteriores — foi convidada à posse de Trump, mas que não compareceu porque “não era conveniente”.

Ele acrescentou que, mais tarde, um intermediário de Trump o convidou para uma reunião com o presidente americano na Assembleia Geral das Nações Unidas no final de 2018. Maduro disse que estava aberto para o encontro, mas que o “establishment” americano o impediu.