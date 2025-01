Trump assina ordem executiva para desenvolver escudo de defesa antimísseis

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na segunda-feira (27) uma ordem executiva para o desenvolvimento de um escudo de defesa antimísseis denominado "Cúpula de Ferro americana", além de outras três ordens que alteram políticas militares implementadas pelo governo anterior.

As assinaturas ocorreram a bordo do avião presidencial Força Aérea Um, de acordo com o secretário de gabinete da Casa Branca, Will Scharf, que detalhou as novas medidas em coletiva de imprensa.

Detalhes das ordens executivas assinadas por Trump

Reintegração de militares dispensados por recusa a vacinas:

A primeira ordem assinada por Trump permite que membros das Forças Armadas que foram afastados devido à recusa de mandatos de vacinas possam retornar às suas funções. Desenvolvimento da "Cúpula de Ferro americana":

Trump deu início ao processo para criar um sistema de defesa antimísseis que visa proteger o território americano de ameaças externas. Inspirado no sistema de defesa antimísseis de Israel, o projeto foi descrito como uma "prioridade estratégica" para a segurança nacional. Eliminação de "radicalismo de gênero" nas Forças Armadas:

Outra ordem executiva tem como objetivo revisar políticas relacionadas ao que o governo chamou de "radicalismo de gênero" no Exército, sem especificar diretamente quais medidas serão revistas ou eliminadas. Extinção de cargos de diversidade, equidade e inclusão:

Trump também determinou a eliminação de cargos voltados para políticas de diversidade, equidade e inclusão no âmbito militar, criticando tais iniciativas como "incompatíveis com o foco operacional do Exército".

Memória de Auschwitz

Além das ordens executivas, Trump assinou uma proclamação para marcar o 80º aniversário da libertação de Auschwitz, ressaltando o compromisso dos Estados Unidos em lembrar os horrores do Holocausto e prevenir futuras atrocidades.

As novas medidas reforçam as prioridades do governo Trump em relação à segurança nacional e ao fortalecimento das Forças Armadas, enquanto reverte iniciativas do governo anterior em temas relacionados à inclusão.

O projeto da "Cúpula de Ferro americana" é visto como um movimento estratégico, alinhado com o compromisso do governo em proteger o território dos EUA contra possíveis ameaças de mísseis e outras ofensivas.