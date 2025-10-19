Mundo

Trump anunciará tarifas para a Colômbia após cortar ajuda financeira

A bordo do avião Air Force One, Trump confirmou à imprensa que a Casa Branca prepara sanções tarifárias contra a Colômbia

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 21h57.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou neste domingo que pretende anunciar tarifas alfandegárias contra a Colômbia, após ter ordenado a suspensão da ajuda financeira ao país sul-americano, acusando o presidente colombiano, Gustavo Petro, de ser um líder do narcotráfico.

A bordo do avião Air Force One, Trump confirmou à imprensa as declarações do senador republicano Lindsey Graham, que horas antes havia afirmado – na rede social X – que a Casa Branca prepara sanções tarifárias contra a Colômbia.

