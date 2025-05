Trump anunciará acordo comercial com Reino Unido nesta quinta, afirma imprensa americana

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciará nesta quinta-feira, 8, um acordo comercial com o Reino Unido, informou a imprensa americana, depois que o mandatário revelou nas redes sociais um acordo "importante".

O jornal The New York Times e o site Politico informaram que Trump está próximo de alcançar um acordo com o Reino Unido, segundo várias fontes que acompanham os planos.

Trump destacou que vai anunciar um "acordo comercial importante" na quinta-feira, com um "país grande e muito respeitado".

Em uma publicação na plataforma Truth Social, Trump informou que o acordo vai ser anunciado às 10h00 locais (11h00 de Brasília), durante uma entrevista coletiva na Casa Branca.

O presidente destacou que seria "um grande acordo comercial com representantes de um país grande e muito respeitado", sem identificar a nação envolvida.

Este é o "primeiro de muitos" acordos, segundo o republicano.

O NYT destacou que não estava claro se um acordo comercial entre Estados Unidos e Reino Unido foi alcançado ou se os dois países devem anunciar uma estrutura para um acordo que dependeria de negociações posteriores.

No início desta semana, Reino Unido e Índia anunciaram um acordo de livre comércio, apresentado pelo governo britânico como o mais ambicioso desde o Brexit, após negociações retomadas em fevereiro, depois das primeiras ameaças alfandegárias de Trump.

O Reino Unido tenta reforçar os laços comerciais em todo o mundo desde que saiu da União Europeia no início da década com o Brexit, uma necessidade que se tornou ainda mais urgente depois que os Estados Unidos anunciaram tarifas que ameaçam provocar um crescimento econômico mais fraco.

Desde seu retorno à Casa Branca em janeiro, Trump anunciou uma série de tarifas contra os parceiros comerciais dos Estados Unidos e impôs novas tarifas alfandegárias de até 145% para muitas importações chinesas.

No fim de semana, funcionários de alto escalão dos governos da China e dos Estados Unidos se reunirão na Suíça para estabelecer as bases de uma negociação.