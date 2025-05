Trump anuncia que vai retirar sanções contra a Síria durante fórum na Arábia Saudita

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que irá retirar as sanções econômicas contra a Síria, onde um novo governo liderado por ex-integrantes de grupos armados com histórico jihadista tenta se estabelecer no poder após a queda do ex-ditador Bashar al-Assad. O anúncio foi feito durante a participação do republicano em um fórum de investidores realizado na Arábia Saudita, com a presença do príncipe herdeiro Mohamed bin Salman, a quem o presidente americano disse ter ouvido ao tomar a decisão.

"Há um novo governo que, com sorte, conseguirá estabilizar o país e manter a paz. É isso que queremos ver na Síria", disse Trump, acrescentando que tomou a decisão após conversar com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e com Salman. "Ordenarei o fim das sanções à Síria. Ah, o que eu faço pelo príncipe herdeiro!"

O anúncio de Trump atraiu aplausos entusiasmados da plateia do fórum em Riad, que reuniu membros da elite empresarial mundial e da família real saudita. A comitiva americana incluiu o magnata Elon Musk, além de presidentes-executivos de empresas como IBM, BlackRock, Citigroup, Palantir e Nvidia. Antes da aparição no evento, Trump e Salman assinaram acordos para uma "parceria econômica estratégica", que a Casa Branca disse ter valores de US$ 600 bilhões (R$ 3,3 trilhões no câmbio atual).

O anúncio sobre a Síria acontece em meio à viagem de Trump pelo Oriente Médio — primeira viagem oficial do presidente americano, a exceção da ida ao Vaticano para o funeral do Papa Francisco —, numa agenda que chamou a atenção pela ausência de Israel, principal aliado americano na região, no roteiro oficial. Analistas ouvidos pela imprensa americana afirmaram que a exclusão pode ser um sinal ao premier israelense, Benjamin Netanyahu, que tem se negado a assinar um acordo de paz em Gaza, algo que Trump disse que conseguiria rapidamente após o cessar-fogo do começo do ano.

O sinal positivo ao novo regime sírio vem em um momento de tensão particularmente elevado do país e o Estado judeu, em meio a disputas envolvendo a população drusa (que habita os dois países e o Líbano). Israel realizou ataques contra o território sírio, incluindo na capital Damasco, em razão da violência sectária aparentemente iniciada por grupos armados de maioria islâmica, que o governo israelense acusa de receberem acobertamento das autoridades sírias.