Trump anuncia fim da ajuda financeira a Colômbia por produção de drogas

Washington retirou no mês passado a certificação da Colômbia como país aliado na luta contra as drogas

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 10h50.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou neste domingo o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, de tolerar a produção de drogas e anunciou que Washington encerrará os "pagamentos e subsídios em larga escala" ao país sul-americano.

"A partir de hoje, estes pagamentos, ou qualquer outra forma de pagamento, ou subsídios, não serão mais feitos" à Colômbia, afirmou Trump em sua plataforma Truth Social, na qual acrescentou que Petro está "incentivando fortemente a produção em massa de drogas".

Washington retirou no mês passado a certificação da Colômbia como país aliado na luta contra as drogas. Com o status, Bogotá recebia centenas de milhões de dólares em apoio militar americano.

