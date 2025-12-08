Trump anuncia decreto para barrar regulação de IA por estados nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, 8, que emitirá um decreto para retirar dos estados o direito de regulamentar a indústria da inteligência artificial (IA), por considerar que essa atribuição é prerrogativa do governo federal.

“Deve haver um único manual se quisermos continuar liderando em inteligência artificial”, escreveu o presidente em sua conta na rede Truth Social.

Segundo Trump, a existência de regras diferentes nos 50 estados pode comprometer a liderança do país na área.

“Estamos superando TODOS OS PAÍSES neste momento na corrida, mas isso não vai durar muito se tivermos 50 estados, muitos deles atores negativos, envolvidos nas REGRAS e no PROCESSO DE APROVAÇÃO”, publicou.

Em outro trecho, afirmou: “NÃO PODE HAVER DÚVIDA SOBRE ISSO! A IA SERÁ DESTRUÍDA EM SUA INFÂNCIA! Estarei emitindo uma Ordem Executiva de REGRA ÚNICA esta semana”.

Regulamentação da IA nos EUA

Os esforços do presidente para ampliar o controle federal sobre a IA enfrentam forte oposição política e jurídica. A Casa Branca lida com ceticismo no Congresso, onde muitos democratas e alguns republicanos apontam possíveis danos econômicos e sociais da tecnologia.

Ao mesmo tempo, pesquisas indicam que cresce a preocupação com os impactos da IA no mercado de trabalho, especialmente entre os jovens, que temem redução de oportunidades de emprego.

De acordo com um rascunho da ordem presidencial revelado no mês passado pelo site The Hill, Trump já teria criado um grupo de trabalho na Casa Branca dedicado a levar à Justiça ações contra leis estaduais sobre IA.

Diante das restrições impostas por alguns estados, o presidente também estuda limitar o acesso desses governos a recursos federais destinados à ampliação da internet de banda larga.

A iniciativa tem apoio do conselheiro de Trump para temas de IA e criptomoedas, David Sacks, e de líderes do setor, como o chefe da OpenAI, Sam Altman, e o presidente e diretor executivo da Nvidia, Jensen Huang.

“A regulamentação estadual da inteligência artificial frearia essa indústria e criaria um problema de segurança nacional, já que precisamos garantir que os Estados Unidos avancem na tecnologia de inteligência artificial o mais rápido possível”, disse Huang a jornalistas durante uma audiência no Congresso na semana passada.

Segundo representantes da indústria, há atualmente mais de 1.000 projetos de lei sobre IA em tramitação nos Legislativos estaduais dos Estados Unidos.

*Com informações da AFP