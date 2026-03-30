Trump anuncia construção de 'grande complexo' militar sob o salão de festas da Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 29, que as Forças Armadas estão construindo um complexo militar sob um novo salão de festas na ala leste da Casa Branca.

A declaração foi feita a jornalistas a bordo do Air Force One, aeronave oficial da presidência norte-americana.

Segundo Trump, a estrutura subterrânea integra o projeto arquitetônico do salão, que funcionaria como cobertura para a instalação militar. O tema veio a público após uma ação judicial relacionada às obras.

O presidente indicou que o complexo inclui medidas de segurança como vidros blindados e estruturas com proteção contra drones. Ele também afirmou que o projeto responde ao atual contexto de segurança internacional.

As declarações ocorrem em meio ao cenário de tensão envolvendo os Estados Unidos, Israel e o Irã. Em ocasiões anteriores, Trump havia mencionado que parte do projeto possuía caráter sigiloso por envolver segurança nacional.

Durante reunião de gabinete, na quinta-feira, 27, o presidente declarou que o componente estratégico da obra havia sido solicitado pelas Forças Armadas. Ele afirmou que o projeto deixou de ser confidencial após a divulgação de informações no contexto de disputas judiciais.

A construção do salão e das estruturas associadas tem sido alvo de questionamentos. Historiadores e entidades de preservação apontam impactos sobre uma área considerada relevante do ponto de vista histórico e institucional.

Uma ação apresentada pelo Fundo Nacional para a Preservação Histórica, organização voltada à proteção do patrimônio nos Estados Unidos, busca suspender as obras até que haja autorização do Congresso. O processo segue em análise na Justiça federal.

Projeto envolve reformas amplas e aumento de custos

As intervenções fazem parte de um conjunto de mudanças na Casa Branca, incluindo alterações no Salão Oval. O novo espaço para eventos foi planejado para receber entre 650 e 1.000 convidados em compromissos oficiais.

O custo estimado da obra foi revisado ao longo do projeto. Inicialmente calculado em cerca de US$ 200 milhões, o valor passou para aproximadamente US$ 400 milhões após ajustes no escopo.

Em janeiro, a emissora CNN, rede de televisão dos Estados Unidos, já havia informado sobre a construção de uma estrutura subterrânea na ala leste do complexo presidencial.

*Com informações da Agência EFE.