Trump ameaça impor tarifas de 100% se países do Brics tentarem substituir o dólar

O presidente Donald Trump reiterou que os Estados Unidos exigem um compromisso dos cinco países do BRICS — Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul — de que não substituirão o dólar, ou enfrentarão “tarifas de 100%”, segundo uma postagem sua na rede social Truth Social.

Trump completou que os EUA exigirão um compromisso desses países de que não criarão uma nova moeda do BRICS nem apoiarão qualquer moeda para substituir o dólar americano.

“Não há chance de que o BRICS substitua o dólar dos EUA no comércio internacional, ou em qualquer outro lugar, e qualquer país que tentar deve dizer olá para as tarifas e adeus para a América”, declarou o presidente republicano.

Na quinta-feira, durante entrevista coletiva, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que, em um eventual aumento das tarifas dos EUA, o Brasil atuará com “reciprocidade”.

"É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos dos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os EUA, não tem nenhuma dificuldade", afirmou Lula, em resposta à ameaça feito pelo presidente americano de possíveis aumentos nas taxas aplicadas pelo governo Trump a produtos brasileiros.

Tarifas sobre produtos do Canadá e México

Também na quinta-feira, o presidente Trump disse que seguirá adiante com sua ameaça de impor tarifas de 25% sobre as importações do Canadá e do México a partir deste sábado, 1º de fevereiro, citando o fluxo de fentanil, entrada de imigrantes ilegais e grandes déficits comerciais como algumas das razões para sua decisão.

No entanto, o presidente dos EUA sugeriu que ainda estava considerando se um produto importante que seu país importa, o petróleo, seria isento das tarifas, decisão que seria tomada com base no preço da commodity.

"Não precisamos dos produtos que eles têm. Temos todo o petróleo de que precisamos. Temos todas as árvores de que precisamos", acrescentou Trump, referindo-se às principais importações do Canadá.

Tarifas contra a China

Trump também indicou que avançaria com tarifas contra a China. Ele não especificou a alíquota, embora tenha dito anteriormente que seria de 10%. Trump afirmou que Pequim não cumpriu suas promessas de impedir que o fentanil e os produtos químicos usados na fabricação da droga mortal chegassem aos Estados Unidos.

"Com a China, também estou pensando em algo, porque eles estão enviando fentanil para o nosso país e, por causa disso, estão causando centenas de milhares de mortes", disse Trump nesta quinta-feira. — Então, a China também vai acabar pagando uma tarifa por isso, e estamos no processo de implementação.

O presidente americano ordenou que sua administração investigue se a China cumpriu um acordo comercial firmado durante seu primeiro mandato, preparando o terreno para novas tarifas contra a segunda maior economia do mundo.