Trump ameaça aplicar tarifas de 35% caso UE não invista US$ 600 bilhões nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta terça-feira impor tarifas de 35% a produtos procedentes da União Europeia (UE) se o bloco não investir os US$ 600 bilhões que concordou em injetar na economia americana.

Questionado pela emissora "CNBC" sobre as consequências que a UE poderia sofrer se não cumprir sua parte do pacto comercial firmado com Washington no final de julho, o presidente advertiu que o bloco "pagará tarifas de 35%".

Trump também se referiu ao valor acordado como um "presente" com o qual seu governo "pode investir no que quiser".

O acordo entre EUA e UE reduz as tarifas que Trump impôs ao bloco de 30% para 15% e entrará em vigor em 8 de agosto, sete dias depois do planejado.

A UE foi um dos últimos atores a chegar a um acordo comercial com Washington, o que se refletiu na ordem executiva de Trump estabelecendo uma tarifa de 15% sobre a maioria dos produtos europeus.

Essa porcentagem foi anunciada como parte de um acordo entre Trump e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, com o qual buscaram evitar uma guerra comercial e a ameaça da imposição de uma tarifa geral de 30% sobre as importações da UE por parte de Washington.

O pacto também estabelece "tarifa zero" sobre vários produtos, bem como compras estratégicas europeias avaliadas em US$ 750 bilhões de gás, petróleo, energia nuclear ou chips de inteligência artificial; investimentos na economia dos EUA de US$ 600 bilhões e um aumento nas compras de equipamentos militares dos EUA.