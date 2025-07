Trump afirma que prazo do tarifaço não será prorrogado: 'um grande dia para a América!'

Em uma publicação enfática na sua rede social, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reforçou nesta quarta-feira, 30, que o prazo de 1º de agosto para que os parceiros comerciais negociem novos acordos antes da imposição de tarifas mais altas não será prorrogado.

"O prazo de 1º de agosto é o prazo de 1º de agosto — ele continua firme e não será prorrogado. Um grande dia para a América!!!", escreveu Trump, em letras maiúsculas.

Novas tarifas à Índia e multa adicional

Além de confirmar a data limite para as negociações comerciais, Trump também anunciou que a Índia será penalizada com uma tarifa de 25% sobre seus produtos.

O motivo, segundo Trump, é o comércio contínuo da Índia com a Rússia, incluindo a compra de energia e equipamentos militares, o que, segundo ele, viola os interesses dos Estados Unidos, especialmente em tempos de crise no leste europeu. Além da tarifa, a Índia terá de pagar uma multa devido às barreiras comerciais e sua relação com a Rússia.

O anúncio de Trump marca um ponto crítico nas relações comerciais internacionais, especialmente com países como a Índia, que têm mostrado resistência a seguir as políticas dos EUA. As tarifas, que começam a ser impostas em 1º de agosto, podem afetar não apenas os produtos da Índia, mas também gerar tensões no comércio global, com repercussões para outras economias que dependem do comércio com os Estados Unidos.