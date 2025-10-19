Trump afirma que o cessar-fogo em Gaza continua em vigor apesar dos últimos ataques

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo que o cessar-fogo na Faixa de Gaza continua em vigor, apesar dos bombardeios realizados por Israel no enclave, após o país acusar o grupo Hamas de violar o acordo.

Em declarações à imprensa a bordo do Air Force One, a caminho de Washington, o republicano isentou a liderança do Hamas pelos confrontos ocorridos na região, que foram respondidos por Israel com uma série de ataques aéreos.

"Houve alguns disparos, e acreditamos que talvez os líderes (do Hamas) não estejam envolvidos nisso. São alguns rebeldes internos. De qualquer forma, vamos lidar com isso com firmeza, mas da forma apropriada", declarou.

O presidente também respondeu afirmativamente quando um jornalista perguntou se o cessar-fogo ainda estava em vigor.

Uma semana após a entrada em vigor do cessar-fogo promovido pelo governo Trump, Israel bombardeou vários pontos da Faixa de Gaza e matou dezenas de pessoas, como resposta ao que considerou uma violação do acordo por parte do Hamas.

Após esses ataques, o Exército israelense afirmou ter “retomado a aplicação do cessar-fogo”.

Os bombardeios aconteceram neste domingo, após confrontos pela manhã na região de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, controlada por tropas israelenses, que resultaram na morte de dois militares israelenses.

Segundo informações preliminares, os choques ocorreram entre uma unidade da Polícia do governo de Gaza, subordinada ao Hamas, e as tropas de Israel. No entanto, tanto o Hamas quanto seu braço armado negaram envolvimento por meio de comunicados oficiais.

Durante a semana, a Força Radea, uma unidade da polícia do governo do Hamas em Gaza vinculada ao Ministério do Interior, realizou perseguições e execuções contra milícias e clãs locais acusados de colaborar com Israel.

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou neste domingo que pode viajar a Israel nos próximos dias para supervisionar a implementação do acordo.

Vance declarou que o cessar-fogo terá “altos e baixos”, mas que deve resultar em uma paz duradoura no longo prazo.