Trump afirma que há 'grande chance' de fim para a guerra na Ucrânia, após reunião com Putin

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou otimismo em sua rede social, Truth Social, sobre um possível acordo de paz para a guerra na Ucrânia nesta sexta-feira, 14.

O manifesto ocorre após o encontro do enviado especial do governo norte-americano, Steve Witkoff, com o presidente russo Vladimir Putin, realizado na última quinta-feira, 13. Trump descreveu as discussões como "muito boas e produtivas".

“Há uma grande chance de que essa guerra horrível e sangrenta possa finalmente chegar ao fim”, escreveu o presidente.

Trump também afirmou ter intercedido para salvar a vida de milhares de soldados ucranianos cercados pelas forças russas. Mencionou o esforço para evitar o que chamou de "massacre horrível", ação direta no campo diplomático para tentar amenizar o impacto da guerra.

Putin do outro lado

Apesar do otimismo de Trump, a postura de Putin, antes do encontro com Witkoff, foi mais cautelosa. O presidente russo expressou ceticismo quanto à proposta de cessar-fogo mediada pelos Estados Unidos, e colocou como condição rigorosa a aceitação de concessões por parte da Ucrânia.

Mesmo declarando apoio teórico a uma trégua, o presidente russo deixou claro que não aceitaria um acordo sem garantir que os interesses da Rússia fossem atendidos.