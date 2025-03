Trump afirma que está autorizando seu governo a aumentar a produção de energia a carvão

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse que pretende combater a vantagem econômica da China com eletricidade gerada a partir do carvão, autorizando seu governo a aumentar a produção de energia com esse combustível fóssil.

"Estou autorizando meu governo a começar imediatamente a produzir energia com um carvão lindo e limpo", escreveu Trump em uma publicação nas redes sociais.

Não está claro a que Trump estava se referindo ou como seu decreto nas redes sociais impactaria a política energética dos EUA. Ele já havia assinado uma ordem executiva no início de seu mandato declarando uma emergência nacional de energia e instruindo a Agência de Proteção Ambiental (EPA) a impulsionar a produção e distribuição de combustíveis fósseis.

O Secretário de Energia, Chris Wright, disse no início deste mês que o governo estava trabalhando em um plano "baseado no mercado" para conter o fechamento de usinas termelétricas a carvão nos EUA. Hoje, o carvão responde por cerca de 15% da geração de energia no país, uma queda significativa em relação a mais de 50% no ano 2000, segundo a Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos.

Nos próximos cinco anos, outras 120 usinas a carvão estão programadas para serem fechadas, em parte devido a regulamentações ambientais que as tornaram inviáveis economicamente, segundo a associação comercial America's Power, que representa empresas de serviços públicos e mineradoras como a Peabody Energy Corp. e a Core Natural Resources Inc.

No início deste mês, a EPA anunciou que planejava revisar as regulamentações impostas durante o governo de Joe Biden que limitavam a emissão de mercúrio e gases do efeito estufa. Essa revisão poderia ajudar a manter algumas usinas a carvão operacionais. Os defensores dessas restrições argumentam que a fuligem é particularmente perigosa, pois suas partículas podem penetrar na corrente sanguínea.

Funcionários do governo Trump afirmaram que manter as usinas a carvão funcionando poderia ajudar a reduzir os custos de energia e fornecer eletricidade para data centers de alto consumo energético, especialmente aqueles que trabalham com projetos de inteligência artificial.