Trump adverte que gostaria de encurtar prazo para selar novos acordos tarifários

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu nesta sexta-feira, 27, que gostaria de encurtar o prazo de 9 de julho concedido a outros parceiros comerciais para chegar a novos acordos tarifários.

"Podemos fazer o que quisermos. Podemos estendê-lo, podemos encurtá-lo. Eu gostaria de encurtá-lo. Gostaria apenas de enviar cartas a todos: Parabéns! Vocês vão pagar 25%", disse o republicano em evento na Casa Branca.

A Presidência dos EUA já havia dito na quinta-feira que não considera “crítica” a data de 9 de julho, inicialmente estabelecida pelo presidente para negociar novos acordos comerciais com seus parceiros e, assim, evitar a aplicação das “tarifas recíprocas”.

Desde que retornou ao poder, em 20 de janeiro, Trump impôs taxas globais que depois suspendeu parcialmente para dar tempo a outros países de negociar novos pactos comerciais com Washington.

China e Reino Unido são os únicos dois acordos que já foram fechados.

“Estamos nos entendendo com os países, mas alguns ficarão desapontados porque terão de pagar”, acrescentou nesta sexta-feira o líder republicano, que no dia anterior já havia deixado escapar que não fecharia acordos com todos.