O republicano Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, admitiu pela primeira a vitória de seu oponente democrata, Joe Biden, eleito na última semana. Embora a admissão não tenha sido pacífica, Trump publicou em seu perfil no Twitter que Biden “venceu porque a eleição foi manipulada”.

A rede social rapidamente marcou o tuite do presidente como desinformação e, ao clicar no aviso em azul, o usuário é automaticamente levado a uma página que mostra pesquisas que apontam que fraudes nas eleições americanas são extremamente raras.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg

Mas os tuites de Trump não pararam por aí. Em seguida, o republicano afirmou que “todos os problemas mecânicos que aconteceram na noite da eleição eram na verdade eles sendo pegos para roubar votos. Eles tiveram sucesso, no entanto, sem serem pegos. Eleições por correios são uma piada!”. Novamente, o Twitter marcou a publicação como potencialmente falsa.

All of the mechanical “glitches” that took place on Election Night were really THEM getting caught trying to steal votes. They succeeded plenty, however, without getting caught. Mail-in elections are a sick joke!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020