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Trump admite que deportação em massa de imigrantes foi 'dura demais'

Apesar da fala do presidente dos EUA, a Casa Branca disse à BBC que o governo não vai diminuir o ritmo

Trump diz que deportação em massa foi 'dura demais' após derrota nas urnas (Mandel Ngan/AFP)

Trump diz que deportação em massa foi 'dura demais' após derrota nas urnas (Mandel Ngan/AFP)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 18h48.

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Donald Trump admitiu que sua política de deportação em massa de imigrantes foi "dura demais", em entrevista após a derrota do Partido Republicano nas eleições legislativas. Apesar da declaração, o governo mantém a linha de aplicação rigorosa das leis de imigração, com aumento das metas de prisões de imigrantes ilegais.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu que sua política de deportação em massa de imigrantes foi "dura demais". A declaração foi dada em entrevista à emissora CBS, neste domingo, 8, poucos dias depois da derrota do Partido Republicano nas eleições legislativas de meio de mandato.

"Acho que foi dura demais", respondeu Trump ao ser questionado sobre suas políticas em relação aos imigrantes, segundo trechos publicados pela emissora nas redes sociais e divulgados pela AFP.

Apesar da fala do presidente, o governo afirma que não vai alterar o curso. Em comunicado à BBC, a Casa Branca disse que "esta administração não vai diminuir o ritmo dos seus esforços para prender e deportar imigrantes ilegais criminosos que aterrorizam as nossas comunidades. Nunca houve um presidente mais firme na aplicação das leis de imigração do que o presidente Trump".

Governo diz que mantém a linha

O Departamento de Segurança Interna (DHS) também afirmou que seguirá em frente. "O ICE NÃO está recuando nem diminuindo o ritmo", disse um porta-voz do órgão à CBS.

Segundo ele, sob a liderança de Trump e do secretário Mullin, o departamento continuará a aplicar as leis do país e a remover "imigrantes ilegais criminosos" das ruas.

Na sexta-feira, Trump promoveu Stephen Miller, defensor de políticas de imigração rigorosas, ao cargo de chefe de gabinete da Casa Branca. A mudança sinalizou que o governo não recuaria em relação à segurança na fronteira.

Meta de prisões aumentou

Fontes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) disseram à CBS que, nas últimas semanas, as autoridades receberam instruções para realizar cerca de 2.700 prisões de imigrantes ilegais por dia. A meta anterior era de 2.000 prisões diárias.

Insatisfações com o ICE

Pesquisas de boca de urna indicam que a imigração foi a terceira questão mais importante para os eleitores nas eleições de meio de mandato, atrás da economia e do estado da democracia.

Diversas fontes oficiais americanas disseram à CBS, parceira da BBC nos EUA, que o governo atribui as derrotas a preocupações com a economia, a acessibilidade financeira e a guerra com o Irã, e não à repressão à imigração.

As operações de fiscalização deste ano estimularam manifestações contra o ICE em cidades como Chicago, Minneapolis e Los Angeles.

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