Trump 3.0? Deputado propõe alteração na Constituição dos EUA para permitir terceiro mandato

Quatro dias após Donald Trump assumir seu segundo mandato na Casa Branca, aliados do presidente americano já começaram a pensar no longo prazo. O deputado republicano Andy Ogles, do estado do Tennessee, apresentou uma resolução conjunta para alterar a 22ª Emenda da Constituição dos EUA, que atualmente proíbe que qualquer pessoa cumpra mais de dois mandatos no principal cargo da política americana. Em caso de aprovação, a medida permitiria que Trump voltasse a concorrer nas próximas eleições.

A Constituição americana estabelece que "nenhuma pessoa pode ser eleita para o cargo de presidente mais de duas vezes". A proposta de emenda de Ogles sugere modificar esse trecho para: "nenhuma pessoa será eleita para o cargo de presidente mais de três vezes, nem será eleita para qualquer mandato adicional após ser eleita para dois mandatos consecutivos". Essa mudança beneficiaria Trump, que não teve mandatos consecutivos por ter sido derrotado por Joe Biden em 2020.

Justificativa de Andy Ogles

“A liderança decisiva do presidente Trump contrasta fortemente com o caos, o sofrimento e o declínio econômico que os americanos têm sofrido nos últimos quatro anos. Ele provou ser a única figura na história moderna capaz de reverter a decadência da nossa nação e restaurar a América à grandeza, e ele deve ter o tempo necessário para atingir esse objetivo”, afirmou Ogles na quinta-feira.

Segundo o deputado, o projeto foi pensado diretamente para Trump, permitindo que ele cumpra três mandatos. O objetivo seria garantir a continuidade de sua “liderança ousada”, considerada crucial para a recuperação da nação.