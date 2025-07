Três prefeitos opositores do governo de Recep Tayyip Erdogan são detidos na Turquia As detenções estão vinculadas à investigação por suposta corrupção que motivou a destituição, em março, do influente prefeito opositor de Istambul, Ekrem Imamoglu

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan (Arquivo/AFP)