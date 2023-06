Três Gargantas: a maior usina hidrelétrica da China e do mundo

A maior usina hidrelétrica do mundo em termos de capacidade instalada está na China. Localizada no Rio Yangtzé, na cidade de Sandouping, a barragem das Três Gargantas possui uma capacidade de 22,5 gigawatts, o que equivale a cerca de 32 usinas nucleares de tamanho médio. Para efeitos de comparação, a usina de Itaipu tem 14 gigawatts de potência máxima instalada.

A usina teve sua construção iniciada em 1994 com o objetivo de gerar energia limpa, reduzir as inundações na região e melhorar a navegação ao longo do rio, sendo considerado projeto arquitetônico e de maior amplitude da China desde a Grande Muralha. Concluída em 2012, a obra consistia em uma barragem de concreto com uma altura de 185 metros e um comprimento de cerca de 2,3 milhas.

A geração de energia da Usina das Três Gargantas é feita por meio de 34 turbinas instaladas na barragem. Cada turbina tem uma capacidade de 700 megawatts. A usina é capaz de produzir cerca de 100 bilhões de quilowatts-hora de eletricidade por ano, o que ajuda a suprir a crescente demanda energética da China.

Além da geração de energia, a usina também tem benefícios trazidos para o controle de enchentes. O reservatório formado pela barragem pode armazenar até 39,3 bilhões de metros cúbicos de água, reduzindo os riscos de inundações ao longo do Rio Yangtzé. A usina também possibilitou melhorias no tráfego fluvial, permitindo que navios de carga de maior porte navegassem pelo rio.

Impactos ambientais

A construção da Usina das Três Gargantas, no entanto, não veio sem um custo: a obra gerou enormes impactos ambientais e sociais. A inundação das áreas adjacentes ao reservatório levou ao deslocamento de cerca de 1,3 milhão de pessoas, além de afetar a biodiversidade da região.