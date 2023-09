Três companhias aéreas chinesas voltam a ter voos adicionais entre a China e os EUA

O Departamento de Transportes dos EUA aprovou, em 26 de setembro, um aumento adicional na quantidade de voos operados da China para os EUA pela Air China, China Eastern Airlines e China Southern Airlines.

Desde 1º de setembro, as companhias aéreas chinesas podem realizar 18 pares de voos diretos de passageiros de ida e volta entre a China e os EUA. A cada semana, após a aprovação do novo plano de aumento de voos, o número de rotas China-EUA operadas pelo lado chinês aumentou para 24 pares por semana.

China aprova seis pares de voos diretos

O mais recente aumento de voos entre a China e os EUA decorre da aprovação do Departamento de Transportes dos EUA, em 10 de agosto, para que as companhias aéreas chinesas aumentem ainda mais os voos diretos entre os EUA e a China.

De acordo com o anúncio do Departamento de Transportes dos EUA, as companhias aéreas chinesas poderão operar 18 pares de voos diretos de passageiros de ida e volta entre a China e os EUA por semana a partir de 1º de setembro, aumentando para 24 pares por semana a partir de 29 de outubro.

Posteriormente, a Air China, a China Eastern, a China Southern e a Hainan Airlines solicitaram novos voos entre a China e os EUA, mas somente a Air China, a China Eastern e a China Southern foram finalmente aprovadas.

De acordo com a última notificação de aprovação, a Air China foi aprovada para adicionar um par de voos de Pequim para Los Angeles e dois pares de voos de Pequim para São Francisco, enquanto a China Eastern foi aprovada para adicionar dois pares de voos de Xangai para San Francisco e a China Southern foi aprovada para adicionar um par de voos de Wuhan para São Francisco.

Sendo assim, a cota chinesa de 24 pares de voos semanais diretos de passageiros entre a China e os EUA foi totalmente utilizada, com a Air China operando 8 pares por semana, a China Eastern 7 pares por semana, a China Southern 6 pares por semana e a Xiamen Airlines 3 pares por semana.

Vale a pena observar que a última rota China-EUA aprovada e operada pela China Southern Airlines parte de Wuhan, o que acrescenta mais uma cidade chinesa de partida à rota China-EUA.

Antes da pandemia de COVID-19, mais companhias aéreas chinesas, incluindo a Hainan Airlines, a Sichuan Airlines e a Capital Airlines, estavam operando voos entre a China e os EUA, mas parece que ainda não foram aprovadas para retomar os voos entre a China e os EUA.

Companhias aéreas dos EUA também aumentarão os voos

Enquanto isso, as companhias aéreas dos EUA que não têm sido muito ativas no aumento de voos entre a China e os EUA também aumentarão os voos após o mês de outubro.

A Delta Airlines planeja aumentar os voos existentes entre Seattle e Xangai para 7 voos por semana a partir de 29 de outubro, e aumentar os voos entre Detroit e Xangai para 3 voos por semana; e retomar os voos entre Los Angeles e Xangai a partir de março de 2024, com uma frequência de 4 voos por semana.

A United planeja aumentar os voos São Francisco-Xangai de 4 para 7 voos semanais a partir de 1º de outubro; e retomar os voos São Francisco-Pequim com uma frequência de 7 voos semanais a partir de novembro.

A American Airlines planeja aumentar seus atuais voos Dallas-Xangai para um por dia a partir de janeiro de 2024.

O que aconteceu com o preço das rotas China-EUA?

Com o aumento dos voos entre a China e os Estados Unidos, as tarifas das rotas entre a China e os Estados Unidos, que antes eram altas, começaram a cair, especialmente o preço de passagem para Los Angeles e São Francisco.

Vários membros do setor analisaram para o repórter que Los Angeles é atualmente o principal destino das companhias aéreas que operam para as rotas entre a China e os EUA, e os últimos voos aprovados nos EUA e na China estão concentrados em São Francisco. Além disso, como a China entrou na tradicional baixa temporada das rotas China-EUA, as tarifas gerais também têm espaço para diminuir.

As pesquisas de preço na plataforma de viagens Qunar para as datas de viagem marcadas após o Dia Nacional da China mostram que, os preços das rotas da China para os destinos dos Estados Unidos, a tarifa mais baixa do voo direto de Xangai para São Francisco foi um pouco inferior a RMB 8.000,00, Xangai para Los Angeles também é um pouco mais de RMB 8.000,00, mas enquanto para outras cidades americanas é mais cara, ainda na faixa de RMB 10.000,00.

Entretanto, todas as tarifas acima pesquisadas caíram em comparação com agosto deste ano. Em meados de agosto, o repórter pesquisou um voo de ida e volta de Xangai para São Francisco com data de partida em meados de setembro, e o preço de uma passagem na classe econômica ainda era superior a RMB 20.000,00.

E com a queda nas tarifas dos voos diretos entre a China e os Estados Unidos e o aumento dos voos diretos entre os dois países, para os voos de conexão que necessitam passagem pelo Japão, Coreia do Sul e Hong Kong para chegar aos Estados Unidos também seguirão na tendência da redução de preços de passagens.

No entanto, voltar ao preço que às vezes era praticado baixo de RMB 3.000,00 para voar para os Estados Unidos antes da pandemia ainda é muito difícil, afinal, em comparação com mais de 300 voos semanais entre a China e os Estados Unidos antes da COVID-19, a quantidade atual de voos diretos entre os dois países ainda é muito pequena.