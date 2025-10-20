Mundo

Trem mais rápido do mundo deve iniciar operações na China em 2026

Trem-bala chinês CR450 atinge 453 km/h em testes e deve entrar em operação em 2026

Trem-bala em Xangai, China (Leandro Fonseca/Exame)

China2Brazil
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 19h40.

Última atualização em 20 de outubro de 2025 às 20h07.

O trem-bala CR450, desenvolvido pela China Railway, está em fase de testes operacionais desde que o protótipo foi apresentado no fim de 2024. O modelo alcançou 453 km/h em operação individual e 896 km/h no cruzamento de dois trens em sentidos opostos, segundo a emissora CCTV.

Atualmente, o CR450 é testado na linha de alta velocidade Xangai–Chongqing–Chengdu, com base na estação Yichang Norte. Os testes buscam validar o desempenho técnico do trem antes do início do transporte de passageiros.

Testes

De acordo com o Instituto de Pesquisa Científica Ferroviária da China, a chamada “avaliação operacional” funciona como um teste de quilometragem. O CR450 deve percorrer 600 mil quilômetros em condições reais antes de receber licença para transportar passageiros. Até agora, todos os indicadores de desempenho foram aprovados, incluindo a meta de velocidade de 450 km/h.

Nos testes atuais, o trem parte de Yichang Norte, passa por Jingmen e segue até Hanchuan, percorrendo cerca de 300 quilômetros por trajeto. Conforme as normas da Administração Nacional de Ferrovias, apenas trens licenciados podem levar passageiros durante as avaliações, o que restringe o embarque a profissionais autorizados.

Design aerodinâmico reduz peso em 50 toneladas

O projeto incorpora diversas inovações de engenharia. O nariz do trem mede 15 metros — 2,5 metros a mais que o modelo anterior de 350 km/h —, o que melhora a aerodinâmica e reduz a resistência do ar. O chassi também passou por ajustes: o bogie é coberto, as saias laterais são mais baixas e as rodas ficam quase ocultas. Além disso, o trem é 20 centímetros mais baixo e 50 toneladas mais leve do que os modelos anteriores.

Segundo os engenheiros responsáveis, essas mudanças reduziram a resistência aerodinâmica em 22% ao longo dos últimos cinco anos. O resultado é visível no desempenho: o CR450 leva 4 minutos e 40 segundos para atingir 350 km/h, ante 6 minutos e 20 segundos do modelo Fuxing, o que representa uma aceleração 100 segundos mais rápida.

Os testes devem continuar até 2026, quando o trem realizará avaliações completas na linha Chengdu–Chongqing, em condições mais próximas da operação comercial.

